’Er moet een minimumleeftijd voor datingprogramma’s komen’

De twintigers druppelen een voor een binnen met een flinke laag make-up, in felgekleurde bikini’s en op torenhoge hakken. Terwijl de champagne wordt ontpopt checken de vrouwen eerst elkaar, voordat ze hun optrekje voor de aankomende weken bekijken.

Bloedmooie poppetjes

Het valt me op dat het ook dit seizoen weer stuk voor stuk bloedmooie poppetjes zijn. Het ene vrouwenlichaam is nog meer afgetraind dan het andere lijf. Waar publiekslieveling Rosa twee jaar geleden als eerste curvey-Islander haar opwachting maakte, lijkt zij vooralsnog de laatste deelnemer met rondingen te zijn geweest.

En dat vind ik jammer. Zorgelijk zelfs, aangezien maar liefst dertig procent van de jongeren in ons land onzeker is over zijn/haar lichaam. Helaas zullen deze wandelende Instagramplaatjes in een tv-programma ook niet echt bevorderlijk zijn voor dit lage zelfbeeld. En zijn ze alles behalve een afspiegeling van de maatschappij.

Leeftijdsgrens

De jongste van de elf singles dit seizoen is de negentienjarige Vanity. Ze omschrijft zichzelf als een flirt, kieskeurig én een moeilijk persoon om mee te leven. Hoewel er in doorgewinterde datingprogramma’s als Boer zoekt Vrouw en B&B Vol liefde juist wat meer geflirt mag worden, twijfel ik of ik naar het geflirt van deze jonge single wil gaan kijken.

Want welke negentienjarige is nou écht op zoek naar ware liefde? Ik wist op die leeftijd amper wie ikzelf was, laat staan wat ik in een partner zocht.

Ik vind eigenlijk dat er een minimumleeftijd – 25 jaar bijvoorbeeld – voor kandidaten van datingprogramma’s moet komen. Want ook voor ons als kijker is het oninteressant om naar een zoektocht van ware liefde te kijken als de hoofdpersonen hier nog helemaal niet rijp voor zijn.

MAFS

Een groot deel van het succes van formats als Married at First Sight en de knaller B&B Vol liefde zit ’m dan ook in de gemiddelde leeftijd van de kandidaten. Zo hanteren de experts van MAFS een strikte leeftijdsgrens van minimaal 25 jaar.

En zes van de acht B&B-eigenaren waren deze zomer ruim boven de veertig; de energieke publiekslieveling Debbie tikt zelfs de 62 aan. Door mensen met veel levenservaring, die op zoek zijn naar een maatje in plaats van veel volgers op social media, krijg je puurdere tv.

Gedragsregels

Hoewel de dames in Love Island niet vies zijn van een likje make-up en de jongens óók in de villa dagelijks aan de gewichten hangen, is het plasticgehalte wel verrassend laag. Halleluja! Een positief verschil met de verleiders van dat andere Island-programma, oftewel Temptation Island. En ook al liggen de deelnemers bij Love Island met z’n allen op één slaapkamer, het gaat er alsnog een stuk braver aan toe dan bij deze ordinaire concurrent.

Dat komt uiteraard mede door de gedragsregels die de singles in de Spaanse villa krijgen opgelegd. Zo mogen ze elkaar niet in de haren vliegen, moeten de singles voor middernacht naar bed en hebben ze een maximum van twee glazen alcohol per dag. Tja, duidelijk een groot contrast met de dienbladen vol shotjes die in Temptation Island ’s avonds de revue passeren.

Dubbele agenda

Terwijl ik de eerste drie seizoenen van Love Island gretig verslond en dagelijks tot in detail evalueerde met vriendinnen, merk ik dat deze nieuwe lichting kandidaten zich te bewust is van de camera. Na een rondje op de social-kanalen wordt mijn gevoel dat de meesten meedoen met een dubbele agenda helaas bevestigd.

Vrijwel alle deelnemers hebben dan ook al in hun Insta-bio Love Island 2023 pronken en terwijl hun mobieltjes de koffers niet uit mogen, draaien hun Instastories overuren. Alles om zo veel mogelijk volgers binnen te harken dus.

Dat maakt het als kijker ook een stuk minder leuk als je deze types volgt in hun zoektocht naar de ware liefde. En dat de singles dit seizoen de hele tijd flarden Engels in hun gesprekken gooien, draagt ook niet echt bij aan de geloofwaardigheid.

Plottwist

Maar of ze nou op zoek zijn naar de liefde of niet, de singles willen in ieder geval bij het andere geslacht in de smaak vallen én zo lang mogelijk in de villa vertoeven. Jaloezie ligt dus al snel op de loer, wat uiteraard resulteert in spannende tv.

De temperamentvolle Braziliaanse Nycole (21) moet binnen 24 uur alweer de villa verlaten, omdat bombshell Kimmy (25) haar man heeft ingepikt. Maar met dit seizoen maar vier weken op de teller – voorheen was het programma zes weken te zien – zit het tempo er lekker in en krijgen we al een plottwist voorgeschoteld op dag drie.

Terwijl de meeste deelnemers blij lijken te zijn met het vroege vertrek van de zelfverzekerde Nycole, krijgt ze van presentatrice Holly Mae Brood de kans om terug te keren. Kijk, van dit drama kunnen ze bij B&B Vol liefde dan weer wél wat leren.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.