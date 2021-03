’Elke terrasdag dat we niet open zijn, doet mega veel pijn’

We zitten hier op ons terras. Te mens-erger-je-nieten, en proberen uit alle macht positief te blijven. Want wij hebben toch nog mogelijkheden om er iets van te maken? Zoals de plaatselijke krant maandag kopte: ’Er werden dit weekend goede zakengedaan aan het Spaarne’. En we hebben inderdaad aardig wat broodjes en drankjes kunnen verkopen. Zo’n 20% van onze normale weekendomzet. Jippie toch!

Pijn

Het was een mooi weekend. En het was fijn de mensen lachend op straat te zien. Lente! Frisse lucht en de eerste zonnestralen zijn noodzakelijk, voor ’t gemoed van het hele land. En ook wij hebben met een dubbel gevoel genoten, want elke mooie terrasdag dat we niet open zijn, terwijl we het keurig kunnen, volgens de richtlijnen, doet mega veel pijn.

Maar de natuur van de mens laat zich niet dwingen, dus zaten de mensen massaal aan de kade, op het strand, en in de parken. Dat was lastig te handhaven. Alsof premier Rutte de koeiendans zou gaan proberen tegen te houden door er in zijn eentje voor te gaan staan.

Waarom?

Waarom die mensen niet op ons terras zaten? Waar wij (’de nieuwe handhavers van de overheid’, want dat is waar al het bedienend personeel tot is verworden) de mensen op afstand van elkaar konden laten zitten, de verplichte gezondheidsvragen konden stellen, en registreren, en de mensen zelfs legaal naar het toilet mochten laten gaan. Tja, waarom zaten die mensen op de koude grond met bergen plastic afhaalbakjes om zich heen?

Omdat de overheid een beleid heeft gemaakt dat zo op angst is gebaseerd en elk risico probeert uit te sluiten. En als we tot in het einde der tijden de mutaties en grillen van het virus pareren door ondernemingen te sluiten, de mensen te beperken in hun leven, en vervolgens ervan te beschuldigen dat ze zich niet goed aan diezelfde tegenstrijdige wirwar van nieuwe leefregels houden, dan gaat er zoveel meer kapot dan dat er gered wordt.

De oplossing

Zoals we afgelopen zomer hebben laten zien, zijn wij onderdeel van de oplossing. Laat ons ons werk doen, de mensen een uitlaatklep geven. De rek is eruit. Bij de mensen, bij de ondernemers. Laat ons onze eigen omzet maken en laat de horeca weer opengaan.

De economie heeft alle ondernemers zoals wij straks heel hard nodig. Kijk naar alternatieve oplossingen in plaats van alle oppositie bij voorbaat “wappies” te noemen. Geef ons perspectief en een stip op de (dichtbije) horizon, want anders kunnen we niet navigeren.

Geef ons het vertrouwen terug. Angst is een slechte raadgever.