Daghoroscoop 13 augustus

VANDAAG JARIG

Als u deel uitmaakt van een spiritueel gezelschap krijgt u met veel gedoe en gedonderjaag te maken en dat kan tevens het geval zijn als u betrokken bent bij een humanitaire organisatie. Dat hoeft niet verkeerd te zijn; er kan veel verbeteren als vastgeroeste werkwijzen op de schop wordt genomen.

RAM

Gebeurtenissen in de huiselijke sfeer kunnen veel aandacht vragen en kunnen u afleiden van uw normale werk. Doe uw best om alles in de hand te houden, zowel thuis als op de werkvloer en doe ordelijk wat gedaan moet worden.

STIER

Wees voorzichtig in uw benadering van anderen. U bent gretig om resultaten te behalen maar als u collega’s of werknemers onder druk zet zal zich dat tegen u keren. Wanneer andere mensen dwars gaan liggen brengt u niets tot stand.

TWEELINGEN

Geduld zal nodig zijn. Communicatieapparatuur kan u in de steek laten. Blijf uit de buurt van mensen die zich excentriek gedragen. Zorg voor medestanders als iemand een appeltje met u te schillen heeft en vijandig doet.

KREEFT

Iemand in uw naaste omgeving kan om aandacht vragen, zeker als u diegene recent hebt verwaarloosd. Bedenk een bijzonder samenzijn, bied excuses aan en beloof beterschap. Doe wat kalmer aan als u wel erg vaak op reis bent.

LEEUW

Wees bereid om iets bij te dragen aan de gemeenschap en reik een helpende hand aan degenen die het minder getroffen hebben dan u. Pas u aan omstandigheden aan en help iemand aan het heden te ontsnappen en tot rust te komen.

MAAGD

Problemen kunnen met groter doeltreffendheid worden opgelost nu een succesvolle periode aanbreekt. Een aangewezen moment om een goed team te vormen, maar doe het rustig en selectief. Luister naar vrienden met goede inzichten.

WEEGSCHAAL

Een rustig begin van de dag kan een bedrieglijk gevoel van veiligheid geven. Onderzochte informatie of een feit dat alleen u bekend is kan van pas komen als u onder druk wordt gezet. Iets in uw privéleven kan openbaar worden.

SCHORPIOEN

Op een bestemming waar u niet eerder bent geweest kunt u zich afvragen waarom u zo traag bent geweest met het verbreden van uw wereldvisie. U krijgt de kans om de relatie met vrienden te heroverwegen; hebt u nog genoeg gemeen?

BOOGSCHUTTER

U kunt de wereld in een nieuw licht gaan zien en beter een time-out nemen als emoties te heftig worden. Heroverweeg de weg die u bent ingeslagen. Streef naar goede relaties met iemand wiens ideeën strijdig zijn met de uwe.

STEENBOK

U kunt als winnaar uit de bus komen bij allerlei activiteiten. Ga voorzichtig te werk als u een collega of buurman beschouwt als een potentiële romantische partner, zeker als uw interesse wordt beantwoord. Uw timing kan fout zijn.

WATERMAN

Uitgaan van een duidelijk idee is van vitaal belang om de juiste mensen aan te trekken. Het lijkt er op dat u op de een of andere manier met water te maken krijgt. De hulp waaraan u behoefte hebt is beschikbaar en onder handbereik.

VISSEN

Accepteer elke invitatie die u krijgt; het is tijd om te genieten, zeker als u over het geld beschikt om te doen wat u wilt op sociaal gebied. Uw partner kan aan de beurt zijn voor een promotie of het gezamenlijk inkomen stijgt door een erfenis.