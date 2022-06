Roos heeft haar eigen snoepwinkel: ’Diëten heb ik nog nooit gedaan’

„Ik had een oom en bij hem was het altijd feest met taart en snoep. Hij was een echte suikeroom, de snoepwinkel is ook naar hem vernoemd. Snoep heeft voor mij de associatie met gezelligheid. Je kan het uitdelen, het is er in elke kleur en het maakt mensen vrolijk. Liefde is niet te koop, maar in mijn winkel wel. Een zakje snoep maakt mensen blij en kan duizend boodschappen overbrengen.

Snoep jij veel?

Ik snoep elke dag, maar niet veel. Eén snoepje vind ik lekker, maar niet een hele zak. Ik houd erg van chocola en drop, maar een favoriet snoepje heb ik niet. Toen mijn kinderen nog klein waren mochten ze niet oneindig snoepen. Als ze in de winkel waren mochten ze niet zomaar hun hand in alle bakken met snoep zetten. Thuis hadden we niet echt een snoeptrommel, daarom mochten mijn kinderen als ze in de winkel waren een snoepje uitkiezen. Als ik thuiskwam kreeg ik wel eens de vraag of ik een snoepje had meegebracht, maar dit vergat ik eigenlijk altijd. Veel mensen zeggen dat suiker slecht voor je is. Daar ben ik het niet mee eens. Te veel suiker en snoep is niet goed, maar alles waar ’te’ voor staat is niet goed voor je, vind ik. Ik denk dat als mensen hier een zakje snoep kopen en bewust kiezen, ze veel zuiniger zijn met snoepen dan dat je bij de supermarkt een grote zak koopt. Daar zet je je hand in en voor je het weet is de zak leeg zonder dat je ervan geniet.

Hoe ziet jou levenswijze eruit?

Bewegen staat centraal, maar op dit moment doe ik het wat rustiger aan. Ik heb corona gehad en sinds mijn herstel ben ik snel uitgeput. Voor nu houd ik het bij wandelen en doe ik elke ochtend een bootcamp van 20 minuten. Als de vermoeidheid over is begin ik weer met rugbyen en hardlopen. Ik kook elke dag met veel groente. Vlees ben ik niet heel erg gek op, maar ik maak het wel voor mijn man en zoons. Een snackdag hebben we niet. Wel eten we af en toe pizza, maar die maken we dan zelf omdat wij dat lekkerder vinden. Genieten vind ik ook belangrijk. In het weekend drink ik graag een biertje of wijntje. Ik geef mezelf geen maximum met hoeveel glazen ik mag drinken.

Zit je op je streefgewicht?

Nee, ik zit drie kilo boven mijn streefgewicht. Ik zie dit niet als een probleem, omdat ik heerlijk in mijn vel zit. Diëten heb ik nog nooit gedaan. Als je heel streng voor jezelf moet zijn, dan wordt het behalen van doelen moeilijker. Alleen minder eten is niet de oplossing, maar meer bewegen bij je voeding wel. Ik geloof ook niet in zondigen. Niets moet goed of fout zijn. Als ik zin heb om een snoepje te pakken bijvoorbeeld dan doe ik dat. Als ik merk dat ik te veel snoep en aankom, dan eet ik bij het avondeten minder rijst of pasta en vul ik dit aan met groente.

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

Positiviteit is de gezondste voeding! Sporten houdt me fit en maakt gelukkig. Vooral buiten sporten raad ik aan. Het maakt me altijd gelukkig om tijdens het sporten een groet te ontvangen van andere sporters. Een gelukkig leven is een gezond leven!

Wat is het vieste snoepje dat je ooit hebt gegeten?

Dat zogenaamde ’gezonde snoep’. Dat vind ik echt niet lekker en verkoop ik ook niet. Een snoepje is een snoepje en als je iets gezonds wilt, dan eet je een paprika of stuk komkommer. Waarom moeten mensen zichzelf voor de gek houden met nep snoep?”

