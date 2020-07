Laat jij je bij verkoudheid testen op corona?

Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland die symptomen heeft die op COVID-19 kunnen wijzen zich laten testen. De testcapaciteit in ons land was lang beperkt en daar was felle kritiek op. Hoe wisten we dan tenslotte hoe het nou echt zat met de verspreiding van het virus? Maar nu blijven de teststraten angstvallig leeg. 68 Procent van de mensen zonder klachten zegt zich te willen laten testen als ze ergens last van krijgen, maar slechts 28 procent doet dat ook daadwerkelijk als ze symptomen hebben. Het is de aloude Hollandse nuchterheid: het zal allemaal wel loslopen. Niet lullen, maar poetsen. En met een stomme verkoudheid ga je toch niet naar de dokter?

Vaak verkouden

De eerlijkheid gebiedt te zeggen: ik zou ook niet gaan. Ik bén niet gegaan. Laatst was ik verkouden. Ik had hoofdpijn en af en toe een zwaar gevoel op mijn borst. Maar het kwam niet bij me op om langs de teststraat te gaan. Ik ben zo vaak verkouden. Ik heb drie jonge kinderen die me de hele tijd met van alles en nog wat aansteken. Dan kan ik wel kamp opslaan bij de GGD, als ik me bij ieder virusje wat ze meenemen moet laten testen. Bovendien heb ik gehoord dat de coronatest bijzonder onprettig is. Ze steken die wattenstok zo ver je neus in dat je hersenen zowat geraakt worden en dat schijnt nogal pijnlijk te zijn. Daar heb ik niet zoveel zin in. En daarnaast denk ik: als ik echt corona zou hebben, dan zou ik ook wel echt ziek zijn. Toch?

Dat is dus niet het geval. Het RIVM benadrukt dat de klachten van een milde corona-infectie vaak niet te onderscheiden zijn van die van een normale verkoudheid, of een hooikoortsaanval. Dat weet ik natuurlijk eigenlijk best wel. Maar het voelt overdreven om de huisarts te bellen voor een snotneus. Normaliter ga ik ook pas naar de dokter als ik hoge koorts heb, of enorm beroerd ben. En ik heb er ook gewoon geen zin in. Het geeft alleen maar gedoe, dan moet ik daar naartoe, in de rij staan, wachten en vervolgens een nare test ondergaan, alleen maar om een dag later hoogstwaarschijnlijk te horen dat ik, inderdaad, alleen maar een beetje verkouden ben. Ik ben jong, fit, dus zelfs als ik wel corona heb, gaat het waarschijnlijk vanzelf wel over. Waarom dan moeilijk doen, als het ook makkelijk kan?

Praat Mee

