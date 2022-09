Tv-kok Roberta: ’Als ik stamppot maak, trek ik een wollen trui aan’

Op tv draag ik…

„Wat ik zelf wil. Het liefst felle kleuren, net zoals ik mijn gerechten ook zo kleurrijk mogelijk wil opdienen om het er smakelijk uit te laten zien. Daarbij let ik wel op de lengte van mijn mouwen – niet dat ik daarmee ineens in de spaghetti hang. Maar thuis draag ik vaak zwart. Ik kook namelijk weleens met mijn zoon van 5 en dat kan nogal een kliederboel worden.”

Ik hou van…

„Jurkjes! Een maxi-jurk met een V-hals vind ik mooi en zit superfijn. Deze jurken zijn vaak getailleerd, wat vrouwelijk maakt. Fijn, want ik ben niet zo groot en lijk al snel een ’propje’. Maar een high waist jeans met een simpel shirt vind ik ook mooi.”

Italiaanse mode…

„Draag ik in mijn hart. De Italiaanse stijl is een mix van zakelijk en vrouwelijk. Daar hou ik wel van, ik draag bijvoorbeeld vaak kokerrokken. En dan gecombineerd met een mooie witte top en rode nagels.”

Ik stem mijn kleding af...

„Op het gerecht. Als ik op televisie bijvoorbeeld stamppot maak, trek ik een wollen trui aan. Voelt zo raar om dan een chique jurk te dragen! Ik krijg bij stamppot altijd zo’n gevoel van: lekker met de voetjes op de bank, terwijl het buiten koud is. De verwarming omhoog, een warme trui aan… Plus, stamppot is een casual gerecht. Dus dan trek ik ook casual kleding aan.”

Vroeger droeg ik…

„Veel meer zwart. Ik was toen minder zeker in dit vak en dan is zwart een ideale kleur om je in te verstoppen. Maar naarmate ik ouder werd, werd ik ook zelf-verzekerder en begon ik meer felle kleuren te dragen. Ik mag graag knallen!”

Ik verheug me op…

„Mijn nieuwe kookboek dat volgend jaar zomer uit zal komen. Het is geïnspireerd op de vroegere Italiaanse armeluiskeuken, maar dan van nu. Hierin ga ik van niets iets maken. Bijvoorbeeld van oud brood. Leuke gerechten kunnen soms zo simpel zijn! Net als dat je niet altijd een drukke print hoeft te dragen om er opvallend en gedurfd uit te zien.”

