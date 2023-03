6 tips om nooit meer te laat te komen

Tip 1: Zet de wekker te vroeg

Je weet dat je een afspraak hebt, maar toch haalt de klok u telkens in. Een simpele oplossing om de race te winnen? Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon waarop een ’zoemertje’ ingesteld kan worden, zoals Jeffrey Wijnberg een alarm noemt. „Heb je een belafspraak om 14.00 uur, laat dan de telefoon afgaan om 13.45 uur. Zo eenvoudig kan het zijn.”

Tip 2: Tijd voor zelfreflectie

Als een alarm niet werkt, is het tijd voor zelfreflectie. Want waarom lukt het niet om op tijd te komen? Ben je een dromer of is te laat komen een onbewuste ’diva-gewoonte’? Jeffrey legt dat laatste even uit: „Je kent of bent haar: de vriendin/vrouw/moeder die vrijwel altijd te laat is, maar het eigenlijk helemaal niet erg lijkt te vinden.” Voor wie dat divagedrag herkent: probeer je eens voor te stellen hoe het overkomt op anderen. Neem een bezoekje aan vader- en moederlief: daar hoef je niet stipt op tijd te zijn, vinden veel mensen volgens Jeffrey. „Ze denken: oké, we zijn te laat, maar ze zijn allang blij dat we er zijn. Maar dat denkt niemand wanneer het gaat om een sollicitatiegesprek. Daarvoor zorgt wél iedereen dat hij of zij op tijd is. Te laat komen geeft namelijk niet echt een goede indruk. Dus welke indruk wil je maken?” Denk daarom even aan de vriendin die in de kou op je wacht met kaartjes voor een bioscoop of theater, of met eten dat staat te verpieteren op het fornuis. En wat dacht je van de leidsters van het kinderdagverblijf die niet naar huis kunnen omdat je de kinderen nog niet hebt opgehaald… Best irritant. Misschien is dat een motivatie om toch beter de klok in de gaten te houden.

Tip 3: Zorg voor een goede voorbereiding

Staat er een sollicitatiegesprek, een vergadering of een andere belangrijke ontmoeting in de agenda? Bedenk de avond ervoor alvast wat je kunt doen om tijdstress te voorkomen. Dus stel jezelf vragen: wat doe ik aan? Moet ik daarvoor iets strijken? Zitten alle knoopjes van mijn blouse er nog op? Heb ik een ladderloze panty? Hoe kom ik morgen op de bestemming? Met het ov? Hoelang duurt dat? Red ik het net, of gaat er eentje vroeger? Of kan ik beter met de auto? Kan er file staan? Waar kan ik parkeren? Moet ik nog tanken? Als alles is onderzocht, kan het (bijna) niet meer misgaan.

Tip 4: Laat de omgeving gevolgen stellen

Al het bovenstaande geprobeerd, maar tevergeefs? Vraag vrienden, familie en collega’s om gewoon wat strenger voor je te zijn, hoe gek dat misschien ook klinkt. Waarom? Jeffrey legt het uit: „Ieder mens heeft een soort vrijheidsdrang. Niemand laat zich graag ’vastpinnen’ door anderen. Andersom zegt ook niemand graag tegen zijn of haar vriendin: ’Sorry, je was te laat voor ons geplande uitje, dus we zijn zonder jou vertrokken.’ Maar eigenlijk zou de omgeving dat juist wél moeten doen. Er verandert namelijk pas iets in je gedrag als je ziet dat je er niet mee wegkomt.”

Tip 5: Probeer kalm te blijven

Laat je niet opjutten, want dat zorgt alleen maar voor meer stress en dat is vragen om nóg meer lastminute problemen. Maak dus een to-do-lijstje, haal een paar keer diep adem en ga rustig het lijstje af: portemonnee gepakt? Telefoon opgeladen? Sleutels mee? Op die manier krijgen haast en chaos niet de overhand.

Tip 6: Accepteer het

Tot slot geeft Jeffrey Wijnberg misschien wel zijn meest dringende advies: accepteer dat je niet perfect bent en soms te laat komt. De mensen om je heen houden vast van jouw spontane maar enigszins onhandige en chaotische aard. En gaat het echt een keer flink mis? Dan maar even een doosje bonbons halen… Sorry!

