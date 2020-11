Daghoroscoop 3 november

VANDAAG JARIG

U kunt op financieel gebied mazzel hebben, doordat u op een feest, op de golfcourse of in de schouwburg een belangrijk contact legt. Die manier van geluk hebben is echt iets voor u. Geld uitgeven doet u graag, vooral aan vrije tijdsbesteding. Uw motto zal en mag volgend jaar zijn: genieten!

RAM

Voorspel uw eigen toekomst en zorg er vervolgens voor dat deze bewaarheid wordt. Doe uw best als u wilt dat kinderen met u samenwerken. Verjaag muizenissen. In de liefde kunt u het gevoel hebben dat u zich erg moet inspannen.

STIER

Neem initiatieven en doe dat stijlvol. Loop niet met de kudde mee; laat anderen liever uw voorbeeld volgen. Een financieel probleem kan geleidelijk worden opgelost; maak geen ruzie over geld. Voorkom dat een feest te kostbaar wordt.

TWEELINGEN

Er kan een vervelende situatie ontstaan als u niet discreet bent; let op uw woorden. Een verloren voorwerp of document wordt teruggevonden. Kleedt u zorgvuldig en bereidt u voor op een belangrijk gesprek. Sta open voor liefde.

KREEFT

Een romantische relatie kan wel wat kruiderij gebruiken. Neem het initiatief en laat zien dat u niet bent ingeslapen. Er kunnen zich bondgenoten melden en u zult zich afvragen of u altijd zo waardevol was voor uw omgeving.

LEEUW

Toon u bereid iets te herzien, herschrijven of opnieuw op te bouwen. Uw populariteit en liefdeleven geven geen reden tot klagen. Het kan een prima dag worden met vrolijkheid en gezelligheid. Een juridisch obstakel is ergens goed voor.

MAAGD

Een vriend kan u aanraden te investeren in de amusementssector en dat advies is de moeite van het overwegen waard. Een kwaal verbetert als u een doktersadvies opvolgt. Wind er geen doekjes om als uw mening wordt gevraagd.

WEEGSCHAAL

Denk na over een financieel risico. Inspanning wordt beloond, uw populariteit neemt toe en een naaste vertelt u hoezeer u wordt bemind. Mensen willen graag met u praten en het kost u geen moeite om te luisteren.

SCHORPIOEN

Iemand kan een belofte doen, maar die ook weer vergeten. Zorg dat u een alternatief achter de hand hebt. Wees discreet als iemand een beroep op u doet. Er kan veel tijd verloren gaan met hollen van het kastje naar de muur.

BOOGSCHUTTER

Geef al hetgeen u aanpakt iets unieks mee en denk niet dat dat anderen zal ontgaan. Iemand die vroeger geen mond tegen u opendeed kan u nu de oren van het hoofd praten. Communiceer, wissel ideeën uit en flirt weer eens.

STEENBOK

Mensen die uw belangstelling delen, kunnen vreemd reageren. Kap met lieden die alles en iedereen vanzelfsprekend vinden. Overweeg serieus uw horizon te verbreden middels een studie. Heb zelfvertrouwen en denk analytisch.

WATERMAN

Onderzoek uw diepste innerlijk; is waar u nu mee bezig bent echte liefde, speelt u een spelletje of kunt u niet tegen alleen zijn? Wat begint als een woordenwisseling kan eindigen in een gepassioneerde omhelzing.

VISSEN

Er kan een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel worden gedaan. Laat dat niet op u zitten. Er rust zegen op onderhandelingen, contracten en publicaties. Werk aan een gezonde financiële basis. Een stille liefde wordt beantwoord.