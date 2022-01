Daghoroscoop 13 januari - Houd je financiën in de gaten, Weegschaal

VANDAAG JARIG

In de liefde heb je tijd nodig om beslissingen te nemen, maar valt jouw besluit, dan geloof je er heilig in. Probeer wat flexibeler te zijn in je relatie; de vaste structuren die je nastreeft kunnen voor de ander beklemmend zijn en de passie die je verlangt juist blussen.

RAM

Een aantrekkelijke vreemdeling(e) kan jouw leven binnendringen. Probeer geen indruk te maken met geld uitgeven. Ontspan en wees jezelf zodat de ander jou leert kennen zoals je bent. Kunstenaars met mooie kritieken zullen desondanks helaas weinig verkopen.

STIER

Jouw originele invallen zullen de aandacht trekken en je zult daar zelf dik tevreden over zijn. Verwaarloos je normale bezigheden niet. Ga niet te spontaan in op de voorstellen die jou worden gedaan. Vraag bedenktijd als je wantrouwig bent.

TWEELINGEN

Je kunt zowel professioneel als privé onder druk worden gezet en het zal moeite kosten je gevoel voor humor te behouden. Ondanks grote veranderingen kun je uit een machtsstrijd als winnaar naar voren komen.

KREEFT

Een ontmoeting kan veel invloed krijgen op jouw loopbaan; laat je de kans niet ontglippen goede relaties op te bouwen. Houd er rekening mee dat ook jij vervelende eigenschappen hebt als je een ander op een irritante gewoonte attendeert.

LEEUW

Er gaat een ontspannende werking uit van het leren van een nieuwe creatieve techniek. Ook een uitheemse cultuur kan jou inspireren tot een ander stijl. Artiesten zullen succes hebben. Een buitenlander kan een waardevolle medewerker worden.

MAAGD

Twijfel kan jouw denken beheersen. Wat je binnen een relatie als onredelijk gedrag ziet, kan een logische oorzaak hebben. Oordeel niet te snel. Door overgevoeligheid ben je eerder beledigd dan nodig. Ga met een kwaaltje naar de dokter.

WEEGSCHAAL

Houd je gedachten voor je en geef ze de tijd om te rijpen. Jij communiceert de komende weken goed en zult precies weten hoe je zaken moet aanpakken. Je wordt gesteund door dierbaren. Houd je financiën in de gaten.

SCHORPIOEN

Hoe jij er uitziet is belangrijk; zoek het in bijzondere accessoires en kleuren. Het resultaat van een training of dieet kan zichtbaar worden. In jouw werk komen unieke en lucratieve kansen naar je toe. Een invitatie kan een mooie relatie inluiden.

BOOGSCHUTTER

Door spontaan jouw intuïtie te volgen kun je ervaringen opdoen die je niet van tevoren kunt bedenken. Een uitgekiend risico kan geld opbrengen en een ingeving kan accuraat blijken. Op reis kun je een leuke ervaring rijker worden.

STEENBOK

Kijk eens naar de inrichting en kleuren in je huis. Oriënteer je op internet wat de laatste trends zijn en zorg ervoor dat de sfeer je zintuigen bevredigt. Probeer de relatie met familie te verbeteren en een beschadigde relatie te herstellen.

WATERMAN

Degenen die flexibel en zelfverzekerd zijn, wacht een goede tijd. Als jij overtuigd bent van de juistheid van je ideeën zullen teamgenoten of collega’s zich bij jou aansluiten. Probeer een afwijkend concept dat jou aanspreekt eerst uit.

VISSEN

Zorg dat een goede sfeer de toon zet. Geld kan binnenstromen dankzij professionele activiteiten. Promotie, een overplaatsing of nieuwe baan is mogelijk. Samenwerken met een invloedrijke collega kan een lucratieve onderneming inluiden.

