Alles wat je wilt weten over vaatdoekjes!

„Regelmatig krijg ik de vraag waarom het nou zo belangrijk is om het vaatdoekje te vervangen. Daarvoor is een heel logische verklaring; hoe langer je het gebruikte doekje laat liggen, des te meer bacteriën erop groeien. Stel je voor, je hebt vleesvocht op je aanrecht geknoeid. Je ruimt dit op met je vaatdoekje. En dit laat je vervolgens een hele dag liggen. Binnen die 24 uur zitten er meer dan 4 miljard bacteriën op. Niet echt fris toch?”

Reinigen

„Gelukkig is er een eenvoudige manier om dit te voorkomen. Als je het vaatdoekje op 60 graden wast, gaan de virussen en bacteriën dood. 60 graden is wel echt de minimumtemperatuur. Er zijn ook andere manieren zoals de vaatwasser. Zo wordt het doekje ook gewoon schoon, al worden op een ecoprogramma de moderne vaatwassers niet warm genoeg. Dan is er ook nog de magnetron. Let er wel op, dat als het een synthetisch doekje is, er genoeg vocht in zit. Anders kan hij vlam vatten! Een goede noodoptie is het doekje laten weken in kokend water met een beetje afwasmiddel.”

Verschillen

„Er bestaan veel verschillende soorten doekjes. Het gele doekje is natuurlijk een van de bekendere. Toch reinigt die minder goed dan een microvezeldoekje. Dit komt doordat deze doekjes van katoen of kunstvezel het vuil niet vasthouden, maar voor zich uitschuiven, of erger nog: verspreiden. Daarom zijn doekjes van microvezel mijn favoriet. Die hebben ’schubben’ die het vuil oppakken en vasthouden en pas in de wasmachine loslaten. De laatste optie zijn wegwerpdoekjes, zoals reinigingsdoekjes. Ondanks dat deze niks opnemen, zijn ze wel handig omdat er voldoende schoonmaakmiddel inzit. Ook hier genoeg opties dus!”