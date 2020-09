Daghoroscoop 1 september

VANDAAG JARIG

Carrièrekansen kunnen op zeer diverse manieren en via uiteenlopende kanalen tot u komen – zo gaat dat soms in het leven. De meest wonderlijke mogelijkheden kunnen ontstaan. Nog studerend kunt u te maken krijgen met instabiliteit; een verandering van studierichting wordt voorzien.

RAM

U hebt er zin in; een nieuw onderwerp prikkelt uw nieuwsgierigheid en dit is een goed moment om er uw tanden in te zetten. Een privérelatie groeit als u leert uw gevoelens kenbaar te maken. Met nieuwe vrienden zal het snel klikken.

STIER

Familie of vrienden kunnen beloften doen die ze niet waarmaken. U kunt vandaag levendige gesprekken voeren met interessante mensen; stel vragen en ga eventueel een stevig debat aan. Sommigen van u kunnen een oude vlam tegenkomen.

TWEELINGEN

Het kan moeite kosten u te concentreren. Besef dat u niet hoeft te voldoen aan onredelijke verzoeken, ook niet van uw baas. Maak een afspraak met uw bank of accountant als u een advies nodig hebt. Neem niet deel aan een manifestatie.

KREEFT

Als u hebt gespaard voor een grote aankoop zult u nu bijna uw doel hebben bereikt. Misschien doordat er geld binnenkomt waarop u hebt gewacht, of waarop u niet had gerekend. Bezoek een nieuw restaurant in uw buurt.

LEEUW

Ga liever niet in zaken met vrienden of familieleden, het kan de relatie ernstig verstoren. Durf gerust wat taken te delegeren; niemand zal u ervan verdenken de kantjes eraf te lopen. U hebt wel de neiging te veel aan het woord te zijn.

MAAGD

U weet wat u wilt en naar het zich laat aanzien is uw wil wet. Het is niet uitgesloten dat u de laatste tijd te hard hebt gewerkt en hoofdpijn kan daar het gevolg van zijn. Vermijd in uw eigen belang stress en durf vaker “nee” te zeggen.

WEEGSCHAAL

U begint aan een positieve cyclus, alle signalen staan op groen. Dit is een moment om met iets nieuws te beginnen of een langlopend project nieuw leven in te blazen. Ook in uw privéleven kunt u nu iets drastisch veranderen.

SCHORPIOEN

Een omwenteling in uw leven zal u bevrijden van een vervelend innerlijk conflict. Bespreek de voor- en nadelen met familie en echte vrienden als u een verhuizing naar het buitenland overweegt. De reacties zullen u verrassen.

BOOGSCHUTTER

De maand begint druk; een goed moment om uw tanden in een nieuwe uitdaging te zetten. Kennis vergaren is tijdrovend en daarmee haast maken onverstandig. Alternatieve geneesmiddelen zijn het proberen waard maar blijf verstandig.

STEENBOK

Vriendschappen gedijen en brengen vrolijkheid in het leven. Begeef u in een nieuw sociaal circuit en ontmoet mensen met dezelfde interesses. Een familielid dat u zelden ziet kan plotseling contact zoeken.

WATERMAN

U kunt goed opschieten met uw werk of met het op de rails zetten van een zaak. Houd vrienden en geliefden gescheiden; de kans bestaat dat ze elkaar in de haren vliegen. Een poging uw werkschema te stroomlijnen wordt begunstigd.

VISSEN

U kunt een potentiële partner ontmoeten wiens prestaties uw bewondering zullen wekken. U voelt dat u van dit contact veel kunt leren. Aanvaard nu een uitdaging die u eerder dit jaar liet liggen. Laat privézaken even rusten.