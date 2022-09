’Er werd gevraagd of dit de eerste keer was dat ik (49) anticonceptie ging gebruiken’

‘Ik zie een gouden vlakte waar een klein meisje aan het rondrennen is. Ze gebruikt de vlakte als springkussen, als speelveld. Het kleine meisje verheugt zich op het moment dat zij, de volwassen vrouw én de oude dame een drie-eenheid gaan vormen.’ *

Verwarrend

Het zijn verwarrende tijden. Het ene moment voel ik me piepjong, het volgende moment schreeuwend oud. Laatst ging ik de pil halen voor mijn jongste dochter, werd me gevraagd ‘of dit de eerste keer was dat ik anticonceptie ging gebruiken’. Hilarisch. Maar ik was nog niet uitgelachen - wat zou er gebeurd zou zijn als ik écht pas op mijn 49e gestart was met anticonceptie – of ik stond alweer met beide benen op de grond. Op mijn werk ging het over voetbal en ik zoomde in op het legendarische omhaaltje van Van Basten in de finale tegen de Sovjet Unie destijds. Jonge collega (vol ontzag): ‘Wow, jij hebt gewoon het EK van 1988 meegemaakt!’ Ja, en de Sovjet Unie. Maar inderdaad. Auw. Ik ben oud.

Mijn leesbril?

Welcome to the Twilight Zone. Het gebied tussen jong en oud. Hier hoor je dingen als: ‘Waar is mijn leesbril’ en ‘Een stuk van het Pieterpad wandelen? Leuk!’ Maar het is ook de plek waar je je verward afvraagt of je nou aan de oude kant van jong bent of aan de jonge kant van oud. Het verjaardagscadeau van vriendin F. - een chakra-reading - kwam dan ook op het goede moment. Want: ‘Goed werkende, schone chakra’s zorgen voor heling en inzichten.’ Aldus het internet. Nou, die van mij konden wel even door de wasstraat, dacht ik zo.

Mens, hond en paard

Het was even zoeken naar de juiste praktijk. In Scheveningen zat een goede - konden we meteen onze chakra’s daarna laten uitwaaien op het strand - maar die zat vol. Bij mij in de buurt adverteerde er een met readings voor mens, hond en paard (??!). Mmmnee. Het werd een praktijk in een Amsterdam en vol verwachting belden we aan: kom maar op met die inzichten.

Kind in mij

Maar het viel een beetje tegen. Onze chakra’s waren nogal zwijgzaam. De keuzes en worstelingen van ons (bijna) vijftigers waren blijkbaar niet te zien in ‘onze energie’ dan wel werden niet opgepikt. We bleven hangen in algemeenheden. F. moest ‘haar grenzen respecteren’, ‘meer van het nu genieten’ en ‘in contact met zichzelf blijven’. Het beeld bij mij liep vast op het gouden speelveld waar het kind in mij zich kennelijk nogal vermaakte. (‘Ze doet dingen graag op haar manier!’) Toen ik vroeg of ik wel in balans was, kreeg ik als antwoord: ‘Ik weet niet of het echt balans is. Maar er is wel evenwicht.’ Goed. Ik ga even mijn horoscoop lezen.

Toch nog een inzicht!

Toen we de sessie later samen aan het herkauwen waren probeerde ik er nog wat van te maken. ‘Het klopte wel dat ze zei dat ik dingen graag op mijn manier doe!’ Maar met dat inzicht maakte F. korte metten. ‘Natuurlijk klopt dat. Bij jou. Bij mij. Iedereen doet de dingen toch graag op zijn eigen manier. Ik heb mijn chakra’s niet nodig om dat te bedenken.’

En daar hebben we het maar bij gelaten. We hebben nog een wijntje besteld en geproost op het leven en onze vriendschap. Wij hadden onze chakra’s niet nodig. Had de reading ons toch nog een inzicht opgeleverd.

*Dit was het antwoord op de vraag hoe mijn energie omging met de uitdagingen rond ouder worden.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.