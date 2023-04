Premium Het beste van De Telegraaf

Column ’Je maakt alleen kans op succes bij het Songfestival als je zuiver zingt’

Door Jeffrey Wijnberg

’Vergis je niet: in deze omgangsindustrie gaat veel geld om.’

Je kunt gemakkelijk in de omgang zijn, wat betekent dat je met iedereen kunt opschieten. Het woord ‘omgang’ verwijst dus naar de relatie tussen twee mensen. Dit klinkt logisch, maar is het blijkbaar niet. Want zelden is een woord zo verkracht.