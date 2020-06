Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten... Herkenbaar?

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6%. Werkloosheid lijkt daarmee een groeiend probleem te worden, maar dat is niet de enige zorg op de arbeidsmarkt. In 70.000 tot 100.000 vacatureteksten die vorig jaar online kwamen, was leeftijdsdiscriminatie aan de orde.