Moeten ouders van de relschoppers de schade betalen?

Bij de coronarellen afgelopen week is er veel vernield in meerdere steden in Nederland. Een groot deel van jongeren die aanwezig waren bij de rellen is minderjarig, meldt De Telegraaf. Vind jij dat de ouders de schade moeten betalen van de relschoppers?

Bij kinderen onder de veertien jaar zijn alleen de ouders aansprakelijk voor de schade, volgens het Juridisch Loket. Jongeren van veertien en vijftien jaar zijn samen met hun ouders aansprakelijk. Wanneer een ouder kan aantonen dat hij of zij zijn best deed om de schade te voorkomen, dan is het kind aansprakelijk. Wanneer het kind dit niet kan betalen, moet een ouder dit doen. Vanaf zestien jaar is de schade voor de vernieler zelf. Toch kan het zo zijn dat een ouder van een zestien- of zeventienjarige aansprakelijk is, wanneer de ouder wist dat het kind iets deed met grote kans op schade.

De rellen begonnen afgelopen weekend in Rotterdam. Ook in Roosendaal, Enschede, Roermond, Den Haag, Leeuwarden en Tilburg was het onrustig. Er werden branden gesticht, bushokjes en winkels vernield en vuurwerk gegooid. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat aan De Telegraaf weten dat het lastig is om de schade op de daders te verhalen. Het is moeilijk te bewijzen wie bijvoorbeeld een steen gooide uit een grote groep mensen in het donker. Volgens demissionair minister Grapperhaus zijn er nu 173 mensen opgepakt en zullen er nog meer arrestaties volgen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Reacties

Henk laat via Twitter weten dat hij vindt dat de kinderen of hun ouders de schade moeten betalen en dat het niet weer van de belasting moet komen.

Deze Twitteraar vindt dat moeders de schade moeten betalen van hun kind.

Praat mee

