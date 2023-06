Nina heeft een regenbooggezin: ’Soms voelt het eenzaam’

„Ik heb mij nooit echt comfortabel gevoeld in een relatie. Na veel erover gepraat te hebben, zelfs in therapie, merkte ik dat ik nog steeds niet lekker mezelf kon zijn in een relatie. Het past gewoon niet bij mij, maar ik sluit het niet uit voor de toekomst. Mijn kinderwens werd wel steeds groter. Toch voelde het niet goed om in mijn eentje zwanger te worden; ik wilde een kind en een gezin. Ook vond ik het belangrijk dat mijn kinderen hun biologische ouders in het leven hebben. De optie om het helemaal alleen te doen was niet aanwezig. Ik wilde namelijk blijven werken en mijn sociale leven behouden. Daarom koos ik voor co-ouderschap. Hierdoor moest ik afstappen van het conventionele plaatje van een gezin.

Co-ouderschap

Ongeveer tien jaar geleden ontmoette ik René en Rick Paul. Renee en Rick Paul waren al 6 jaar samen en wilden, net als ik, een gezin starten. Het klikte gelijk en we spraken elkaar bijna elke dag, het voelde net een relatie. Na een half jaar besloten we ervoor te gaan. Maar toen onze zoon, Ko, geboren werd, voelde ik mij toch ook soms eenzaam. Op dat moment besefte ik pas dat ik eigenlijk een single moeder ben. Voor onze kinderen is het co-ouderschap heel normaal, zij weten immers niet beter. René is biologisch de vader van de één en Rick Paul van de ander. De kinderen weten het verschil, maar we leggen er geen nadruk op; de papa’s zijn allebei net zoveel papa voor beiden.

Zorg

Vanaf het begin hebben we de zorg over Ko en Bowie verdeeld. Na de zwangerschap waren de kinderen iets meer bij mij, omdat ze borstvoeding kregen. We doen ons best om de tijd eerlijk te verdelen. De verdeling van de zorgtaken is heel natuurlijk ontstaan. Ik ben echt een control freak, daarom regel ik heel veel voor de kinderen. Zo neem ik ze mee naar de tandarts en staan ze bij mij ingeschreven bij de huisarts. Naar de kapper en nagels knippen doe ik, maar ook de administratieve taken, zoals de financiën, neem ik op me. René en Rick Paul regelen dan weer de hobby’s. Ko zit op honkbal, pianoles en freerunning en Bowie op dansles. De mannen zijn ook wat actiever op de school van Ko.

Financiën

We hebben een gezamenlijke rekening. Van deze rekening betalen we alle kosten zoals de hobby’s, gezamenlijke vakanties, opvang en school. We storten hier alle drie maandelijks een bedrag op. Deze rekening geeft ons meer overzicht en hierdoor hoeven we niet meer elke maand over geld te praten. Luiers en kleding doen we van onze eigen rekening, want anders raken we het overzicht kwijt.

Oppas

Op de drie-en-een-halve dag dat Ko en Bowie bij mij zijn werk ik niet. De andere dagen ben ik zelfstandig ondernemer. Ik doe onder andere bedrijfstheater, ik presenteer theateravonden en ik trouw mensen. Door het co-ouderschap hebben we nog nooit oppas hoeven te regelen. En dit terwijl we wel alle drie een carrière hebben. Zijn we allemaal druk? Dan passen onze ouders graag op. We werken alle drie in de kunstsector. Rick Paul en ik zijn zelfs samen een bedrijf begonnen. Samen maken we de podcast Co&Zo. Hiermee willen we ons zichtbaar maken als regenbooggezin. Door veel te praten over onze vorm van ouderschap willen we andere mensen laten zien dat ouderschap ook op deze manier kan.

Huishouden

Omdat ik alleen woon, is het huishouden voor mij. Ik ben er gelukkig heel goed in om alles netjes te houden. Stofzuigen en een doekje over de kast halen kost mij niet zoveel moeite. Ook de was doen vind ik niet vervelend. Ik voel me juist heel rijk als ik bijvoorbeeld een jurkje en een broek van de kinderen opvouw. Op dat moment besef ik me dat ik echt een gezin heb, dit vind ik nog steeds zo wonderlijk. Grondig schoonmaken vind ik wel echt verschrikkelijk, hier moet ik mezelf echt toe zetten. Ik vind het erg belangrijk om tijd te hebben voor vrienden en familie, dus dit plan ik gewoon in. Door het co-ouderschap kan ik deze momenten gewoon plannen op de dagen dat Ko en Bowie bij de mannen zijn. Ook kan ik ervoor kiezen om de wekker niet te zetten en eens echt uit te slapen. Dat zie ik echt als een voordeel. Ik hou er ook heel erg van om alleen te zijn. Al mis ik de kinderen natuurlijk wel als ze bij René en Rick Paul zijn.

Kind zijn

We proberen Ko en Bowie ook bij het huishouden te betrekken. Ko interesseert het alleen niet zo, hij vindt het heerlijk dat er voor hem gezorgd wordt. Bowie wil wel graag helpen. Al merk ik toch dat ik de meeste taken doe wanneer de kinderen hier niet zijn. Als control freak vind ik het toch makkelijker om het zelf te doen. De mannen slagen er wat dat betreft iets beter in om de kinderen te betrekken bij het huishouden. Voor nu vind ik het ook leuk dat ze nog lekker kind mogen zijn. In de toekomst wil ik Ko en Bowie wel iets meer taakjes geven. Zo leren ze ook wat je moet doen om te leven.

Tip

Co-ouderschap past heel goed bij mij en ik zou echt niet anders willen. Als je kiest voor co-ouderschap dan betekent dat wel dat je het volste vertrouwen in elkaar moet hebben. Want als jij er geen vertrouwen in hebt, hoe kunnen jouw kinderen dan in vertrouwen opgroeien? Voor kinderen straalt het vertrouwen uit als je ook goed kunt loslaten. Ko en Bowie voelen zich daarom bij mij en bij de jongens even veel thuis. Voel wel goed aan of deze vorm van ouderschap ook echt bij je past voordat je eraan begint, zou mijn advies zijn.”

