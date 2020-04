7 paastradities voor een topweekend

1. Paaseieren beschilderen

Pak je verfpotjes en kwasten erbij en sla aan het schilderen! Houd je wel van een competitie-element? Maak er een wedstrijd van; degene met het mooiste of origineelste ’kunstwerk’ wint. Wat? Dat mag jij bedenken.

2. Zet een mandje voor de deur

Lekker ontbijten of brunchen met je gezin op paasochtend kan gelukkig nog steeds. Wil je ook graag iemand anders blij maken die je een tijd niet hebt gezien? Stel dan een persoonlijk ontbijt- of lunchpakket samen voor een dierbare en zet het in een mandje voor de deur.

3. Op zoek naar het XL ei

Een leuke paasspeurtocht in eigen huis of tuin – waarbij je per kind ook één extra groot ei verstopt – vinden kinderen altijd fantastisch. Nu maar hopen dat het niet zo warm wordt dat ze smelten...

4. Paastakken versieren

Bij Kerstmis hoort een kerstboom en bij Pasen… juist ja, paastakken! Versier ze met crêpepapier, broodhaantjes, snoepslingers of op andere gekke manieren. Leef je uit en besteed je dag op een creatieve manier.

5. Eitje tikken

Wie heeft het sterkste ei? Zorg voor een aantal hardgekookte eieren en laat ze afkoelen. Haak de pinken in elkaar en tik tegelijkertijd tegen het ei van je buurman of -vrouw. Is jouw ei nog heel, dan ga je door naar de volgende kandidaat. Degene die overblijft is de winnaar.

6. Film kijken in Paasthema

Klaar mét of misselijk ván de eieren? Rond Pasen zijn er veel films op televisie die het lijden van Jezus als onderwerp hebben. Of houd je het liever iets luchtiger? Kijk dan de tekenfilm Hop of Peter Rabbit met schattige konijnen in de hoofdrol.

7. Paasvuur ontsteken

Brand ’s avonds samen een paaskaars of maak een gezellig vuur in een korf in de tuin. Marshmellows roosteren, mooie gesprekken... Geniet ervan.