Deel 225: ’Ik kijk naar mijn naakte lijf en Marks sterke armen om me heen’

Als ik niks zeg, herhaalt Mark zijn woorden nogmaals. „Laura, is die baby nu van mij of niet?!” Koortsachtig denk ik na. De kans is groot dat hij na de bevalling alsnog een vaderschapstest eist. Maar hoe moet hij dat dan doen? Gaat hij me voor de rechter slepen? Daar geloof ik niks van. Bovendien is de kans 90% dat het kind inderdaad van hem is.