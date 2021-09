’Sonja Bakker nam mij in moeilijke tijden in bescherming’

Premium Financieel

Analyse: energiecrisis raakt Nederland met gaskraan in Groningen steeds dichter

De gaswinning in Groningen stopt volledig in oktober 2022. Althans, de gasbel blijft daarna nog ’zo kort mogelijk dienst doen als reservemiddel, in het geval van een extreem koude winter of grote leveringsproblemen’ schreef demissionair Minister Blok (EZK) vrijdag.