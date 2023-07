Hoe kun je op een gezonde manier van een frietje genieten?

„Frituren voegt heel veel vet toe aan het eten. Of je nou groente frituurt of iets anders, het wordt er niet gezonder van als er veel vet aan toegevoegd wordt. Daarbij bevat een gefrituurde aardappel drie keer zoveel calorieën als een rauwe aardappel. Het maakt niet veel uit of je patat in de snackbar koopt of dat je het zelf thuis bakt. Toch zijn er verschillende dingen waar je op kan letten bij het bereiden en eten van patat. Om zo op een gezondere manier toch van een frietje te genieten”, aldus Groenenberg.

Bereiding

„Patat kan op verschillende manieren bereid worden. Wanneer je het frituurt is het goed om te kijken naar het type vet waarin je het bakt. Vloeibaar frituurvet is beter dan hard frituurvet. Vloeibare vetten bevatten minder verzadigde vetten dan harde vetten. Ook is het belangrijk dat de patat op de juiste temperatuur wordt gebakken en dat het vet op tijd vervangen wordt.

De patat die je in een zak in de supermarkt koopt, is al een keer voorgegaard, meestal in een kleine hoeveelheid zonnebloemolie. In principe hoeft er dus geen extra olie meer worden toegevoegd. Soms voegen mensen in de airfryer nog wat vet toe, maar dat gaat om veel minder vet dan wanneer de patat helemaal ondergedompeld wordt in de frituurpan. Voor de airfryer kan zonnebloemolie of vloeibaar bakvet gebruikt worden. Als je een zak patat koopt is het goed om te kijken op het etiket. Soms zit er alleen aardappel en een beetje zonnebloemolie in, dat is dan een goede keuze. In sommige zakken is zout toegevoegd, dan kan je beter voor een andere optie kiezen.”

Of gebakken aardappeltjes uit de koekenpan gezonder zijn dan friet uit de airfryer heeft Groenenberg geen eenduidig antwoord. „Je kunt ze beide gezond bereiden met vloeibaar vet en zonder zout, maar wanneer je er voor kiest om hard vet te gebruiken en zout toe te voegen past het niet meer binnen de Schijf van Vijf.”

Tips

„Iets waar je ook op kan letten is het zout over de patat. Bij de snackbar wordt dit er vaak standaard overheen gedaan, al kan je vragen of ze dit niet willen doen. Toch zit er vaak op de lepel waar de patat mee opgeschept wordt nog wat zout. Thuis heb je dit helemaal zelf in de hand.

Sauzen zoals mayonaise worden bij de snackbar vaak al over het bakje patat heen gegooid. Zo heb je minder invloed op hoeveel saus je eet. Thuis zou je misschien wel minder hebben gepakt. Er is niet per se een saus die beter of gezonder is dan een ander. Het ligt een beetje aan waar je op wilt letten, het aantal calorieën, zout of suikers. Wel heb je light varianten die over het algemeen minder calorieën bevatten dan de volle variant. Ook zijn er ketchupsoorten met minder of zelfs zonder toegevoegd suiker of zout. Dat maakt het een iets gezondere keuze. Het belangrijkste is dat je niet te veel neemt.

In de snackbar heb je minder controle over hoe bruin de patat gebakken wordt. Wanneer patat heel bruin of zelfs met zwarte randjes wordt gebakken, wordt er meer acrylamide gevormd. Als je acrylamide een lange tijd in hoge concentratie binnenkrijgt, kan het mogelijk schade aanbrengen aan organen als bijvoorbeeld je lever. Ook kan het kankerverwekkend zijn. Als je patat frituurt kan je het beter niet in een te hoge temperatuur bereiden om de donkere kleur te voorkomen. Bij zelfgemaakte friet kan je de aardappel eerst even kort koken of voorweken in water, zodat de suikers die voor de bruinkleuring zorgen door het water worden opgenomen en er zo deels uit gaan.”

Frietje kan best

„Af en toe naar de snackbar gaan kan geen kwaad, maar dagelijks is geen goed idee. Als je het zelf in de hand hebt, kan je het beste voor een andere bereidingswijze kiezen. Zo kan een frietje best in een gezond voedingspatroon passen. En als je dan toch heel graag frituur wilt eten, kan je letten op het type vet, zout, snacksauzen en hoe bruin het gebakken wordt.”

