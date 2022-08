VROUW Magazine Zo makkelijk te maken: doperwtjes à la Française!

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

Met dit lekkere weer niet te ingewikkelde recepten. Ⓒ René Mesman

Culi-expert Marjolein: “Bij ons huisje in Bretagne hebben we een bramenstruik die weigert zich bescheiden op te stellen. Ik zou jam kunnen maken van de bramen. Maar pff, dan moet je potten uitkoken en wat is ‘geleisuiker’ eigenlijk in het Frans? Gedoe, we zijn wel op vakantie, hè? Vandaag maken we lekker makkelijk doperwtjes à la Française.”