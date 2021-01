Kinderfoto’s op social media: is dat wel zo verstandig?

Stellen hebben meer tijd voor elkaar, dat is terug te zien in de cijfers van het aantal kinderen dat geboren wordt. Kraamverzorgers hebben het druk en spreken van bijna een verdubbeling van het aantal zwangere vrouwen in een aantal regio’s.

Foto’s van al deze nieuwgeboren kinderen worden vrolijk gedeeld via Facebook, Instagram en andere sociale kanalen. En ook als ze groter worden en hun eerste stapjes zetten of gezellig in bad zitten te spelen, kunnen we daar vaak met z’n allen van meegenieten. Maar wordt daar wel voldoende bij nagedacht?

Rechten

Het verspreiden van online foto’s leidt soms tot rechtszaken, bijvoorbeeld als stellen uit elkaar gaan. De wet biedt een mogelijkheid om, wanneer de ouders het niet eens worden over een bepaald onderwerp, hun ’gezagsgeschil’ voor te leggen aan de rechtbank.

Zo kunnen ouders elkaar ook aanklagen als ze het niet eens zijn met sommige online foto’s. Een gescheiden vader uit Twente mag om die reden op Facebook geen foto’s van zijn 2-jarige kind meer delen. Dat heeft de kinderrechter bepaald op verzoek van de moeder van het kind.

Niet alleen binnen een (ex-)relatie kan daarover onenigheid ontstaan. Het kan ook een probleem worden wanneer kinderen zélf op latere leeftijd willen dat de foto’s verwijderd worden. Vorig jaar nog besloot de rechtbank in Arnhem dat een vrouw de foto’s van haar kleinkinderen van Facebook moest verwijderen.

Voor die tijd had een Canadese jongen (14) al zijn ouders aangeklaagd, omdat hij het er niet mee eens was dat ze bepaalde foto’s online hadden geplaatst. Ook in Rome was het raak: daar moest een moeder een boete van tienduizend euro aan haar zestienjarige zoon betalen voor het plaatsen van zijn foto’s op social media.

Praat mee

We zijn benieuwd hoe jij hierover denkt: plaats jij foto’s en filmpjes van je kind online, of doe je dat juist niet, omdat hij/zij hier niet bewust voor kiest?

