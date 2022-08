’Mijn dochter (18) plaatst pikante foto’s op Instagram’

„Mijn dochter zit de hele dag op Instagram”, schrijft Roeline. „En haar hele pagina staat vol met foto’s van zichzelf. Die foto’s maakt ze vaak in bikini, korte jurkjes en weinig verhullende kleding. Ik vind, plat gezegd, dat ze zich vaak halfnaakt presenteert op Instagram.”

„Ik vind dat moeilijk om te zien, omdat ik bang ben dat het negatieve gevolgen gaat hebben. Wij krijgt die foto’s allemaal te zien? Hoe weet ze dat ze niet in verkeerde handen vallen? En wat voor signaal geeft ze met dit soort foto’s af? Ik ben het er echt niet mee eens, maar ik kan haar ook niets verbieden. Ze is 18. Wat kan ik hiermee?”

Geluksbeleving

Jongeren die heel proactief zijn op bijvoorbeeld Instagram en veel foto’s plaatsen, voelen zich volgens onderzoek gelukkiger na het gebruik van social media dan jongeren die alleen maar naar posts van anderen kijken. Dat vertelt Linda Vonhof van Social Media Wijs, een trainingsbureau voor mediawijsheid in het onderwijs. „Het gaat hier dan vooral om de geluksbeleving op de korte termijn. Als deze proactieve jongeren hun social media-app net afgesloten hebben, voelen ze zich gelukkiger dan de kijkers. Van de effecten op langere termijn is nog weinig bekend, omdat daar lastig gedegen onderzoek naar gedaan kan worden.”

Positieve effecten

Vonhof vindt het belangrijk om niet alleen naar de gevaren te kijken – die er zeker ook zijn – maar ook de aandacht te vestigen op de positieve effecten van social media. „Dit meisje voelt zich zo te horen vrij genoeg om zichzelf op deze manier op Instagram te presenteren. Dat getuigt waarschijnlijk van een gezonde dosis zelfverzekerdheid. Vaak krijgen jongeren ook veel positieve feedback van mensen uit hun vriendenlijst. Dat kan bijdragen aan het geluks, de zelfverzekerheid en het kan een trots gevoel opleveren. Vergeet dus als moeder niet dat jongeren vaak heel anders naar social media kijken en ga niet voorbij aan de waarde die Instagram voor je dochter kan hebben.”

Verkeerde bedoelingen

Desalniettemin begrijpt Vonhof de zorgen van Roeline goed. „Natuurlijk kunnen er zeker ook negatieve effecten zijn. Vraag ten eerste eens aan je dochter of haar profiel openbaar is. Dat maakt veel uit. Met wie deelt ze deze foto’s? Kan de hele wereld erbij, dus ook mensen met verkeerde bedoelingen, of heeft ze een afgeschermd account waarop alleen volgers haar posts kunnen zien? Als ze een openbaar profiel heeft, kun je haar wijzen op de risico’s daarvan.”

Onzekerheid

„Het kan natuurlijk net zo goed zijn dat ze deze foto’s juist plaatst uit onzekerheid, omdat ze op zoek is naar aandacht. Meisjes die schaars geklede foto’s sturen om zichzelf in de kijker te spelen, kunnen kwetsbaar zijn en extra gevoelig voor mensen met verkeerde bedoelingen. Als ze in privéberichten door een kwaadwillende de hemel in wordt geprezen en vervolgens wordt aangespoord nog meer pikante foto’s te sturen, kan dat gevaarlijk zijn. Probeer dus goed in te schatten hoe impulsief je dochter is. Is ze goedgelovig en kwetsbaar op dit vlak?”

Vragen stellen

„Hoe cliché het ook is: ga in gesprek om erachter te komen of je kind dit soort foto’s plaatst uit onzekerheid of juist omdat ze heel zelfverzekerd is. Wat maakt dat ze dit soort foto’s deelt? Hoe voelt ze zich daarbij? Wat zijn haar verwachtingen? Wat zijn de positieve effecten en heeft ze ook goed in de gaten wat voor risico’s er zijn? Blijf weg van de waarom-vraag, daar zit vaak al een ingebakken mening in en dan is het gesprek gauw afgelopen. Stel open vragen en nodig je kind uit om gewoon eens te vertellen wat het haar brengt. Aan de hand van haar antwoorden kun je besluiten of ze kwetsbaar is voor risico’s en eventueel actie ondernemen.”