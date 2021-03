Els heeft bijna honderd jurken in haar kast hangen

Vroeger was ik al…

„Bezig met mode. Ik ben opgegroeid in de jaren 70, met felle kleuren die lekker met elkaar mochten vloeken. We hadden het thuis niet breed, maar mijn moeder was een kunstenares achter de naaimachine en maakte kleding volgens de laatste trends.

Zelf heb ik ook wat naailessen gehad, maar ik had er geen geduld voor. Als ik een bepaald soort jurk in mijn hoofd heb, wil ik ’m zo snel mogelijk aan kunnen trekken.”

Mijn liefde voor jurken…

„Is ontstaan op de middelbare school. Ik kreeg al vrij vroeg vrouwelijke vormen en vond het lastig om goed zittende kleding te vinden. Jurken zitten lekker, knellen nergens en kunnen op veel verschillende manieren worden gedragen.

Als je een romantische jurk combineert met hakken, is je look super vrouwelijk. Draag je ’m met laarsjes, een riem en een bikerjack, dan is dat juist hartstikke stoer. Voel ik me sexy, dan ga ik voor een nauwsluitend model met een goed decolleté. Heb ik een mindere dag, dan trek ik iets comfortabels uit de kast.

Eigenlijk kan een jurk altijd. Behalve tijdens een dagje pretpark met acht-banen, dat is niet praktisch in een fladderjurk.”

De laatste keer telde ik…

„Bijna honderd jurken in mijn kast. Omdat we gaan verhuizen, moest ik flink opruimen. Wat een drama! Een aantal jurken kan gelukkig in de opslag, maar lang niet allemaal. Elke jurk heeft een eigen verhaal en gelegenheid.

Ik heb ze dan ook in alle soorten, maten en kleuren. Tot groot genoegen van mijn dochter, zij komt geregeld shoppen in mijn kast.”

Voor corona was ik...

„Begonnen aan een eigen kledinglijn. Een winkel heb ik al en het lijkt me geweldig om die te vullen met mijn ontwerpen. Mijn geschiedenis als grafisch vormgever en stylist kan ik daarvoor mooi inzetten.

Ik had al twee ontwerpen liggen, maar het lijkt me op dit moment verstandiger om mijn centjes even bij me te houden. Die lijn komt er wel, hoor. Wat voor kleding ik dan ga maken? Jurken natuurlijk! Maar ik zal ook heus aan klanten denken die geen jurkengek zijn.”