10 ijskoude tips: zó overleef je een bloedhete nacht!

VROUW-collega Daphne ging in juli 2018 te rade bij Ingrid Verbeek van centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. In verband met de huidige hitte herplaatsen we haar stuk. Hopelijk doe je er je voordeel mee!

1. Voorbij

We maken ons te druk als het om slapen gaat tijdens een warme nacht. In Nederland gaat de hitte altijd weer voorbij. Goed om dat te bedenken.

2. Airco

Een goede temperatuur in de slaapkamer is tussen de 15 en 18 graden. Dat is tijdens een hittegolf bijna niet te regelen zonder airco. We zien dan ook dat steeds meer mensen in de slaapkamer een airco laten plaatsen.

3. Potdicht

Zet in de ochtend alles even tegen elkaar open. Sluit vervolgens, om de warmte buiten te houden, ramen, deuren én gordijnen.

4. Koude kruik

Zoals je een warme kruik maakt, kun je ook een koude kruik maken. Of zoals mijn puberzoon gisteren deed: een zakje met ijsklontjes met daaromheen een washandje. Alles om jezelf te koelen.

5. Lauwe douche

Zoek voor het slapen verkoeling onder een lauwe douche. Een te warme douche is niet fijn omdat het al zo warm is, maar een te koude douche evenmin, omdat daarvan je bloedvaten samentrekken waardoor je de warmte niet meer goed kwijt kunt. Kijk wat voor jou het beste werkt. Sommigen vinden een koude douche juist wel fijn.

6. Koud windje

Als je een ventilator hebt, plaats daar dan een ijskoude fles voor die in het vriesvak heeft gelegen. Dat geeft extra koude lucht af. Zet ’m wel in een bakje om het smeltwater op te vangen…

7. Denk je koud

Stel je voor dat je in een koude ruimte bent. Denk je koud!

8. Kleding

Draag geen kleding in bed en/of vermijd synthetisch beddengoed.

9. Zolder

Op een zolder kan de temperatuur flink oplopen. Verplaats het matras daarom naar de gang. Dat scheelt al snel 10 graden!

10. Muggen

Zorg dat je - voor je gaat slapen - op muggenjacht bent geweest en dat je een insectenwerend middel naast je bed hebt staan. Niets vervelender dan er midden in de nacht voor op te moeten staan.

Slaap lekker vannacht!