’Dol op friet en frikandel speciaal; dikke klodders mayonaise erbij, heerlijk!’

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Sinds drie jaar is mijn eetpatroon compleet gericht op balans. Ik eet erg gevarieerd en mijn dieet bestaat voornamelijk uit veel rauwe groenten en fruit. Dat vind ik echt heel lekker. Brood eet ik ook gewoon en dat wissel ik soms af met crackers of iets lekkers zoals bananenpannenkoekjes. Soms ga ik voor een vegan maaltijd en op andere dagen eet ik weer vlees. Ik vind het belangrijk om van alles wat binnen te krijgen.”

„Ik eet eigenlijk dus intens gezond en gebalanceerd, maar ik vind chips ook wel eens lekker. Ja, ik ben nog steeds vrouw en heb ook iedere maand zo’n… week, haha! Dus ja, ik eet ook echt wel eens chips of een snoepje tussendoor. Zolang het maar met mate is.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ja, absoluut. Ik weeg momenteel 56 kilo en ben 1 meter 65. Dat is wat BMI betreft eigenlijk perfect, maar ik vind het veel belangrijker om ook lekker in mijn vel te zitten.”

„Toen ik zwanger was van mijn jongste kind ben ik erg veel aangekomen. Dat ging er daarna niet meer vanaf en sindsdien ben ik steeds zieker geworden. Ik kreeg last van reuma, eczeem, depressie, darmklachten, maagklachten, slokdarmklachten en ga zo maar door.”

„Doordat ik een balans heb gecreëerd in mijn eetpatroon en leefstijl ben ik 24 kilo afgevallen. Ik heb helemaal geen last meer van al die klachten en mensen zeggen nu tegen mij: ’Je lijkt wel 34!’”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik probeer zoveel mogelijk met de kracht van voeding op te lossen. Voeding en kruiden zijn mijn medicijnen. Ik gebruik wel supplementen om genoeg vitaminen en mineralen binnen te krijgen.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Luister goed naar je jezelf en naar je eigen lichaam. Dat zegt alles.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik ben écht dol op friet en frikandel speciaal. Daar kun je mij echt voor wakker maken. Lekkere dikke klodders mayonaise erbij, heerlijk! Ik ben en blijf natuurlijk een Brabantse bourgondiër. Ik zie het trouwens niet echt als een zonde. Eerder als een beloning, denk ik.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik wandel elke dag minimaal 30 minuten. Dat combineer ik dan met meditatie. Zo ontloop ik eigenlijk even de drukte van een eigen onderneming en vier kinderen.”

„Wandelen is natuurlijk ook een hele grote vetverbrander. Soms doe ik daarnaast nog yoga of een conditietraining, maar daar heb ik niet echt een ritme in. En het huishouden kan ook al een goede workout zijn!”

Merk je dat je anderen hiermee inspireert?

„Ja, er zijn mensen die zeggen: ’Ik wil ook wat jij doet!’ En dan zeg ik tegen ze dat ze dat gewoon moeten doen. Vaak hebben ze eerst wel moeite met zo’n grote verandering. Als ze het uiteindelijk dan toch doen, zeggen ze: ’Ik had het eerder moeten doen; ik voel me zo goed.’”

„Maar ik krijg ook vaak negatieve reacties. Zo zeggen mensen wel eens dat ze liever niet met een konijn uit eten gaan. Ook wordt er soms gezegd dat mijn leefstijl op een eetstoornis lijkt. Nou, Ik kan je vertellen, die heb ik gehad in het verleden. Mijn laagste punt was 46 kilo. Ik had toen anorexia en daar wil ik gewoon niet naar terug.

„Vooral mensen die mij tijdens mijn eetstoornis al kenden, maken zich snel zorgen als ze mij bezig zien met mijn leefstijl. Maar dit is echt geen eetstoornis; dit is puur goed voor jezelf zorgen.”

„Die eetstoornis heb ik op eigen kracht overwonnen. Mijn omgeving zei dat ik gewoon meer moest gaan eten. Ik denk niet dat zij begrepen dat ik dat zelf ook wilde, maar dat het gewoon niet lukte. Ik kreeg het eten niet weg. Uiteindelijk besloot ik om naar een magnetiseur te gaan. Hij vertelde mij toen dat mijn hart het zou begeven als ik zo zou doorgaan. Dat was natuurlijk erg schrikken, waardoor ik mijzelf toch gedwongen heb om, tot kokhalzen aan toe, te eten.”

„Met mijn onderneming help ik nu veel andere mensen die een eetstoornis hebben. Ik weet immers hoe moeilijk het is om daarvan af te komen en hoe je de trigger om kunt zetten. In een stressvolle periode hoor je nog wel eens dat stemmetje: ’Eet dat maar niet.’ Maar ik weet inmiddels heel goed hoe ik daarmee om moet gaan.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Ik heb eigenlijk geen valkuilen, maar dat komt denk ik ook omdat ik mijzelf niks opleg. Ik voel me bijvoorbeeld niet schuldig als ik eens een dag niet sport of als er een keer een borrelplank op tafel staat.”

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Op zich doen ze wel hetzelfde, maar ik dring ze geen leefstijl op. Ik heb ook gewoon snoep en koekjes in mijn kast staan.”

„Mijn kinderen doen, op de jongste na, allemaal een eigen sport. En dat is ook geen moeten, dat is waar zij zelf voor kiezen. Verder zijn ze gek op onze moestuin en gaan we regelmatig naar het bos; lekker wandelen en met takken spelen. Ik vind dat kinderen in de natuur horen en niet alleen achter het scherm van een iPad moeten blijven. Maar die van mij zitten daar ook wel eens achter, hoor.”

Meer over voedingssupplementen

Eerder spraken we voedingsdeskundigen van het Voedingscentrum al over voedingssupplementen, schreven we over hoe gezond vitaminepillen nou werkelijk zijn en gaven we antwoord op de vraag of het bijslikken van vitamine-D wel zin heeft.

Wil jij ook in deze rubriek?

Wij zoeken nog leuke vrouwen die graag vertellen over hun bijzondere leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, een korte omschrijving van jouw bijzondere levensstijl en een foto van jezelf naar b.bouwman@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.