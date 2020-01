’Wát je eet belangrijker dan hoeveel je eet’

,,Als je iets weglaat uit je eetpatroon - in dit geval dus de (snelle) koolhydraten - vervang je dat door iets anders. Dat lukt alleen als dat andere lekkerder, beter en gezonder is: groenten, fruit en, jawel, VET!

Meer vet betekent niet alleen lekkerder eten - want vet geeft smaak - maar de maaltijden verzadigen ook meer, zodat je dat natuurlijke verzadigingsgevoel terugkrijgt. Het is wel belangrijk om niet meer eiwitten (vlees of vis) te gaan eten, maar wel meer groenten en vet.

Meer vet eten, hoe doe je dat?

Het gaat hier vooral om vet uit natuurlijke, volwaardige voeding:

- Als je olijfolie gebruikt, wees dan niet zuinig, maar giet voluit. Het maakt je eten lekkerder, mooier en gezonder.

- Tel geen calorieën meer, maar gebruik volwaardige verse en natuurlijke voeding, zoals vette vis, noten, volle yoghurt, avocado, olijfolie, zaden... Allemaal ingrediënten die een goede invloed hebben op onze gezondheid, ondanks dat ze rijk zijn aan calorieën.

- Gebruik geen lightproducten zoals margarines en magere yoghurt.

Wie gezond en slank wil blijven of wie wil vermageren, moet dus niet minder maar kwaliteitsvoller eten:

- vooral verse natuurlijke ingrediënten;

- meer volvette natuurlijke ingrediënten;

- minder suikers en zetmeel.

Ik eet op deze manier, maar val niet af?

- Je bent op het gewicht dat bij jouw lichaamsconstitutie past.

- Twijfel je en wil je zekerheid? Bezoek je huisarts en laat je onderzoeken. Ben je gezond, blijf dan zo verder eten en lees aandachtig de onderstaande punten.

- Je lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen.

- Afvallen is geen lineair proces. De meesten verliezen de eerste week meer kilo’s - dat is vooral water - nadien gaat het trager. Afvallen gaat ook vaak in trappen. Je stagneert en dan plots gaan er weer wat kilo’s af. Belangrijk is je goed te voelen en gevarieerd en vers te blijven eten. Geniet van het lekkere eten en probeer niet te denken aan de kilo’s. Bekijk het op lange termijn!

- Sommigen zijn meer koolhydraatgevoelig dan anderen. In dat geval zal je je koolhydraten (nog) meer moeten terugschroeven. Misschien eet je teveel ’gezonde’ suikers zoals bananen, druiven of honing? Een bananencake met havermout is geen goede keuze als je wilt afvallen.

- Je bent heel de tijd gestrest en slaapt niet goed. Het is algemeen bekend dat stress het hormoon cortisol doet stijgen en dat dat de honger bevordert. Ga wandelen, doe aan sport, doe iets creatiefs. Lukt het je niet om je stress onder controle te krijgen, zoek dan professionele hulp.

- Je eet te weinig echt verse voeding en teveel zogezegd gezonde pakjesvoeding, zoals havermoutrepen, ontbijtgranen, slaatjes met honingdressing en gezoete cranberry’s. Daarin zitten (vaak) verborgen suikers, geraffineerd zetmeel en bewerkte vetten. Kook vers en wees niet te zuinig met vet. Zorg dat je op een goede manier verzadigd raakt.

- Je snackt teveel. Probeer je te houden aan drie maaltijden per dag en eet alleen als je ’echt’ honger hebt. Snacken is een gewoonte en heeft vaak weinig met honger te maken. Sommigen denken dat ze zonder beperking noten mogen eten en eten daarom tussendoor veel noten, ook zonder dat ze honger hebben. Tja, teveel is teveel.

- Je eet stiekem te veel comfortfood. Terwijl voor anderen af en toe comfortfood geen probleem is, is dat voor sommigen, zeker voor wie verslaafd reageert, wel een probleem. In dat geval doet af en toe comfortfood meer kwaad dan goed. Dat heb ik zeer sterk bij mezelf gezien. Kun je jezelf niet onder controle houden wanneer je geconfronteerd wordt met ongezonde voeding, dan ben je wellicht eetverslaafd. In dat geval zit er niets anders op dan namaakvoeding volledig te schrappen uit je leven.

- Je hebt onrealistische verwachtingen. We zijn niet allemaal voorbestemd om een maatje 38 te hebben. Sommigen zijn lang en smal, anderen eerder klein en gedrongen. Iedereen heeft zijn set point: dat is een natuurlijke balans waarbij je zonder na te denken mag eten zoveel je wilt, uiteraard wel gezonde voeding, zonder bij te komen of af te vallen. Wil je daaronder raken, dan zul je moeten diëten. Dus minder eten dan je lichaam nodig heeft, maar dat is niet vol te houden. Het omgekeerde is evenzeer een probleem. Mensen met ondergewicht hebben het moeilijk om bij te komen en zullen dus altijd meer moeten eten, maar zodra ze daarmee stoppen, zal hun lichaam terugkeren naar het oorspronkelijke gewicht (set point). Hier is powertraining aangewezen, spieren ontwikkelen.

- De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is: ’Hoe voel ik mij?’ Zoals ik al schreef: we hoeven niet allemaal maatje 38 te hebben. Wees jezelf, puur en gelukkig. Dat is wat telt.

„Recent onderzoek levert sterke bewijzen dat de kwaliteit van de voeding, en niet zozeer minder eten, mensen helpt af te vallen en hun gewicht op lange termijn helpt te behouden. Het levert het zoveelste bewijs dat de overheid haar advies om calorieën te minderen moet herzien en dat ze de mensen meer moet stimuleren om bewerkte voeding, gemaakt met geraffineerd zetmeel en toegevoegde suikers, zoals wit brood, geraffineerde bloem, gesuikerde snacks en frisdranken, te vermijden”, zegt dr. Dariush Mozaffarian, cardioloog en decaan van de Friedman School of Nutrition Science and Policy aan de Tufts University, Boston.

