’Ik wil geen parfum miskopen meer!’

Kim: „Als iemand verslaafd is aan geuren, ben ik het wel, dus je bent bij mij aan het juiste adres. En zelfs ik heb af en toe een wat minder favoriete geur te pakken. Maar een miskoop zou ik het niet willen noemen, want ik weet intussen wel hoe ik een geur kies die bij mij past.

Dat heeft ook alles te maken met hoe een geur op jouw huid ruikt; dat kan bij een vriendin of man namelijk weer heel anders zijn vanwege de verschillende pH-waarde (zuurgraad) en de warmte van de huid. Ik pleit er daarom ook voor om sowieso zelf een geur te testen en die minimaal een kwartier te laten ’werken’ voordat je tot de aankoop overgaat.

LED-flacon

Ondanks het feit dat ik al 28 jaar als beauty-journalist werk, ben ik nog steeds dolblij als ik een nieuwe geur mag testen of als er weer een spectaculaire fles verschijnt. Deze week was het dan ook feest tijdens de langverwachte geurpresentatie van modemerk Moncler, dat enorm uitpakte met de allereerste geur voor hem en voor haar in de geschiedenis van dit merk.

Vanwege de oorsprong vanuit de Alpen en het avontuurlijke en outdoor-karakter werd het uiteindelijk een luxe veldfles met daarin een houtachtige geur voor hem en een bloemige, muskgeur voor haar, die beide vooral ruiken naar het buitenleven in de natuur.

Maar nu komt het: de 150 ml flesvariant heeft een heuse gepersonaliseerde LED-flacon die ervoor zorgt dat je een uniek cadeau hebt voor een speciaal persoon of voor jezelf. Je kunt namelijk je eigen naam of die van een ander ingeven op de revolutionaire LED-balk; zo uniek, ik was er enorm van onder de indruk.

Kan het nog cooler? Ik verbaas me er toch steeds weer over dat zowel de geurontwerpers (de ’neuzen’) als de flesdesigners steeds weer met iets spectaculairs op de proppen komen.

Zonder limiet

Was ik vroeger al onder de indruk van de dames- en herenlijf-flacon van Jean Paul Gaultier, de goudstaaf voor One Million van Paco Rabanne, de handgranaat van Viktor & Rolf’s Spice Bomb, de glinsterende ster van Thierry Muglers Angel en de mini-handtas van Decadence Marc Jacobs, nu kan het helemaal niet meer op.

Zo was daar onlangs de gerecyclede omdoos-verpakking van Chanel no. 5 en iets daarvoor de creditcardfles van mode-icoon Philip Plein onder de noemer No Limits. Philip legde mij persoonlijk haarfijn uit dat hij dit ieder mens namelijk gunt: zonder limiet leven. En dat laatste klopt wel, in geurenland zijn er echt nauwelijks nog grenzen. Dat blijkt ook als ik weer eens in mijn ’geuren snoepjeswinkel’ Skins Cosmetics vertoef, waar ik regelmatig nieuwe geurfavorieten spot: die uit de minder bekende ’niche’ hoek.

Heerlijk vind ik dat, als mensen vragen welke geur ik draag en ik vervolgens antwoord: ’Sorry, maar deze geur hou ik liever voor mezelf…’ Overigens ben ik daarbij geïnspireerd door manlief en beste vriend Thijs, die gezamenlijk hun favoriete geur van nichekoning Serge Lutens al sinds tien jaar aan niemand willen prijsgeven. Deze geur slingert ook niet zomaar rond, maar wordt zorgvuldig achter slot grendel verborgen.

Eerst testen

Ik heb in de loop der jaren al heel wat geuren ’versleten’ en ben daar dus niet echt standvastig in. De enige geur die altijd op mijn dressoir staat, is de klassieker Chanel no.5. Verder kies ik geuren op gevoel en niet per se in het bloemensegment omdat ik toevallig blond ben, zoals we dat vroeger deden.

De trend van uniseks geuren dragen spreekt mij ook aan, zo val ik regelmatig voor een wat zwaardere geur, die eigenlijk ooit voor mannen was bestemd. De meeste mensen gaan bij het kiezen van een geur uit van een keuze op basis van de topnoot die je als eerste ruikt als je sprayt, maar die na een half uur vervaagt. Daarna gaat de geur over naar de hart- en bodemnoot en de hartnoot blijft over.

Een geur moet dus, net als een goede wijn, ook rijpen, maar dan op de huid. Daarom is het belangrijk om te testen en niet ’blind’ te kopen na een keer opsprayen bijvoorbeeld. Houd ook in gedachten dat een eau de cologne vrij licht is, net als een eau de toilette, die meerdere keren per dag kan worden opgesprayed en wat subtieler ruikt.

Een eau de toilette ruikt drie uur, een eau de parfum zes uur en een parfum of extrait de parfum zelfs een hele dag of meerdere dagen, vooral als je de geur op je kleding spuit. Ruik tussen de ’proefsessies’ aan koffiebonen om de neus te neutraliseren en weer een nieuw parfum te testen.

Powervrouw

Bepaal voor jezelf voor welke geurfamilie je valt. Zal het de bloemige (zoete) variant worden of een houtachtige (warme), oriëntaalse (kruidige), aromatische (graskruidige), Chypre (mos, patchouli, bergamot), citrus (frisse, fruitige), of leder geur (leer, tabak en rokerig hout). Wat past het beste bij je persoonlijkheid en je stemming van die dag?

Een krachtige powervrouw kiest al snel voor een kruidige insteek, een vrolijk, opgewekt type voor een bloemig, fris parfum. Wil je op een feestje sensualiteit uitstralen? Dan is een wat zwaarder parfum met patchouli en musk een goede keus. Liever wat meer op de achtergrond? Ga dan voor het groene genre met bloemen- en citrusinvloeden. Bij een sollicitatie kan wellicht een frisse, houtachtige, ietwat neutrale geur helpen om je zelfverzekerder te voelen.

Niet wrijven

Als je eenmaal de juiste geur hebt gekozen, moet deze ook nog op de juiste manier aangebracht worden en dat steekt nauw. Let op! Nooit, echt nooit de geur op de polsen spuiten en dan wrijven, want dan wrijf je als het ware de geurmoleculen kapot.

Spray het parfum op plekken waar het warm is, zoals de nek, achter de oren, het décolleté, de ellebogen en eventueel knieholtes. Ga je uit eten? Kies dan niet voor een te zwaar, overheersend parfum, want dat overheerst de smaak van het eten.

En spuit geen parfum in het haar, maar liever een haarparfum dat minder alcohol bevat en dus je lokken niet beschadigt. Wel doen: parfum op de kleding spuiten, want daar blijft het lang hangen. Maar pas op dat het niet vlekt. Een andere tip is om de geur in de lucht te spuiten en er dan doorheen te lopen voor een subtiele, lichte zweem van de geur.

Oproep!

