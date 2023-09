‘Juf, ik moest eigenlijk nog poepen, maar ben bang dat ik anders m’n sommen niet afkrijg’

Onlangs viel ik in als juf. Groep 4. School met digitaal onderwijs. Taal en rekenen. De hele ochtend achter een laptop.

Ik voel en kijk rond in de klas en verbaas me. Het zijn ‘maar’ 15 kinderen maar de onrust is groot. De één hangt op z’n stoel, een ander wil steeds naar de wc. Sommigen vervelen zich en zoeken fysiek contact met anderen op een ‘vervelende manier’. Zoals even aan iemand zitten of tegen een tafel van een ander kind duwen.

Beoordeeld

Ik kijk in de schermen van de laptops. Zie een timer én het ene na het andere rode kruis verschijnen. De laptop bepaalt dus hoe lang je over een som/ vraag mag doen. En je wordt steeds beoordeeld. Je bent te laat met invullen: rood kruis. Je maakt een typefout: rood kruis

Je vergist je in je hoofd en tikt het antwoord te snel in, want anders ben je te laat met invullen: rood kruis (want gummen/ verbeteren kan niet). Je ligt niet op schema, je sommen zijn niet af: rood kruis

Eigen tempo

Als klap op de vuurpijl: een jongetje komt terug van het toilet. Ik ga even naast hem zitten. Hij zit op z’n stoel en zegt: ’Juf ik moest eigenlijk nog poepen.’ ’Oh waarom deed je dat niet?’ ’Ik ben bang dat ik m’n sommen anders niet af krijg.’ Ik voelde neeeeee. Ah m’n hart brak. Ik zei lieverd poepen is altijd belangrijker dan schoolwerk. Het gaat hartstikke goed. Je bent goed zoals je bent. Iedereen leert op z’n eigen tempo. Ga nog even poepen. Neem je tijd. Net zolang als je nodig hebt.

Deze jongen zegt het tegen me. Maar in hoeveel koppies gaat het ook zo? Angst om niet te voldoen aan een norm die iemand bedacht heeft. Wat is dit voor gekte?

Opbloeien

In de middag hebben we een gesprek in de klas. Over de laptop en z’n rode kruizen. Over wat werkelijk belangrijk is. Je bent uniek, goed zoals je bent, ontwikkelt je op je eigen tempo. De laptop is een toevallig bedacht leerinstrument met rode kruizen. Deze zeggen niets over jou. Het is puur een leerinstrument waarmee je taal en rekenen kunt oefenen. Én dat je lekker naar de wc moet gaan als je moet.

Wie bepaalt eigenlijk de norm, de lat? Het is tijd om in onze harten te kijken en van hieruit het gezamenlijke nieuwe te creëren. De menselijkheid. Ontspanning. Een maatschappij waarin iedereen zich lekker voelt en we weer rustig kunnen poepen.

Ps. Een aantal weken na mijn bezoek aan deze school zag ik Tobias op de school van onze kinderen. Een plek waar geen digiborden en laptops zijn. Wat een toeval. Ik zag hem rennen op het schoolplein. Vrij en zoals een kind mag zijn. Hij was aan het opbloeien hoorde ik van een moeder.

Ps. En wij maar denken waarom vertonen kinderen zulk raar gedrag. Nou, omdat ze rare onnatuurlijke dingen van volwassenen voorgeschoteld krijgen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.