Tussen de lakens Dominique heeft seks in de gevangenis: ’Toch even in de sfeer komen’

„Eens in de maand mag ik bij Nick langs om seks met hem te hebben.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Dominique (31). Haar vriend zit vast en eens in de maand heeft ze, in de gevangenis, seks met hem. ’Het blijft ongemakkelijk daarna weer naar huis te gaan.’