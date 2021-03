De nieuwste VROUW Glossy ligt weer in de winkels!

VROUW Glossy is het 124 pagina’s tellende luxe zusje van VROUW Magazine. De nieuwste VROUW Glossy ligt vanaf dinsdag 2 maart in de supermarkt, los te bestellen en je kunt je natuurlijk ook abonneren. En dit kun je ervan verwachten.

Carice van Houten is een superster, maar zonder veel poespas.

“Ik heb serieus geen idee hoe mensen naar mij kijken. Vaak hebben ze een glamour-associatie, denk ik. Terwijl ik het tegenovergestelde ben.”

Tina (43) heeft al zeven jaar een minnaar.

Zijn vrouw weet van niets, terwijl Tina begin dit jaar scheidde. Toch voelt ze zich niet schuldig...

Door hormonen écht vrouw.

Filmmaker Claire Slingerland (59) begon vorig jaar met hormoontherapie om ook lichamelijk vrouw te worden. Hoe was dat voor Claire’s echtgenoot en kinderen?

Anneloes (52) verliet haar gezin voor een vrouwelijke collega.

Maar ook al bloeide ze daar enorm van op, inmiddels heeft ze toch een beetje spijt. Ze mist haar gezin!

Huilbuien, korte lontjes...

39% van de vrouwen heeft er last van als het die tijd van de maand is. Dat blijkt uit onze enquête én uit alle hilarische uitbarstingsverhalen van onze lezeressen.

