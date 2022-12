‘Als er voetbal op tv is, besta ik voor hem niet meer’

Mijn man heeft nooit gevoetbald. Slechte knieën, zwakke enkels, zoiets. Maar dat belet hem niet om elke seconde dat het te zien is voor de tv te zitten en luidkeels de boel van commentaar te voorzien. Er moest zelfs een nieuwe en vooral veel grotere televisie voor het WK worden aangeschaft, zodat hij het allemaal nog beter en scherper zou zien... Ik word er moe van. Ik gun hem zijn passie, maar het lijkt wel alsof er elke avond een wedstrijd wordt uitgezonden die hij móet zien. Ook al speelt ‘zijn’ club niet of wordt er niet om de een of andere cup gestreden; als er twee teams achter een bal aan rennen, kijkt hij. Want ja, er speelt een Nederlander in dat elftal mee, of het stadion is zo mooi, of… nou ja, hij verzint altijd wel een excuus.

Hij was er de hele corona-periode kapot van dat hij niet naar zijn cluppie kon in het weekend, maar geloof me, het kwam bij mij nog veel harder aan. Want nu zat hij niet in dat stadion – lekker rustig – maar hier op de bank. Languit, flesje bier binnen handbereik. Ik had nog voorgesteld dat hij ook gezellig bij z’n broer (met wie hij altijd naar voetbal gaat) kon kijken, maar daar trapte hij niet in. Te kleine tv. Dus...

En nu zit ik met dat WK. Ik vind het ook heus wel gezellig, hier in de straat hebben ze de boel oranje versierd. Maar elke middag en avond voetbal – dat trek ik niet. En het vervelende is dat ik niemand mag uitnodigen als hij voetbal kijkt, want dan storen we hem in zijn concentratie. Alsof híj zelf speelt!

Hij zit zo in dat spelletje, dat hij me niet eens hoort als ik iets aan hem vraag. Dan is het net of ik niet meer besta. Het ergste is het nog als ‘wij’ moeten spelen. En slecht spelen. Man, dan is hij niet te genieten en gaat hij tekeer tegen de televisie alsof die hem kan horen. ‘Kijk dan naar links. Schiet! Waarom schiet je niet!’ En dan moet ik het ook ontgelden. Dan word ik afgesnauwd als ik zeg dat de tegenpartij ook best aardig voetbalt. Of voor mij eigenlijk nog vervelender: dan word ik getrakteerd op allerlei informatie over spelwijzen en opstellingsfouten en… Pff wvermoeiend.

Eigenlijk had ik tijdens het WK op vakantie moeten gaan, naar een ontspannende retraite of een huisje in Zeeland om lekker uit waaien aan het strand, maar daar heb ik te laat aan gedacht. Nu moet ik wekenlang die voetbalellende door zien te komen.

Ik weet niet hoe het zit met andere vrouwen, maar ik hoop maar dat Oranje heel ver komt. Want zelfs als ze zijn uitgeschakeld, kijkt mijn man alsnog alle wedstrijden. Alleen dan bloedchagrijnig. Ik heb hem zelfs weleens huilend aangetroffen. Dat was toen ze tijdens het WK van Argentinië verloren. Jeetje, ik werd er lacherig van, wat een kolder. Dan heb ik toch nog liever dat overdreven gejuich en gelal na een doelpunt van onze mannen. Nou, vooruit dan, hup Oranje.”

De VROUW-rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

