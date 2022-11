Weekhoroscoop 46 - Het is beter om je even terug te trekken, Kreeft!

Premium Verhalen achter het nieuws

Minke (24) vond haar zus via een databank: ’Het voelt alsof ik haar al mijn hele leven ken’

Minke Engbers (24) was negen maanden oud toen ze geadopteerd werd en vanuit een kindertehuis in China naar Nederland kwam. Ze was te vondeling gelegd en tegelijk met haar werden nog tien andere Chinese meisjes geadopteerd door negen andere Nederlandse families.