’Een koningin ten voeten uit: alsof de kleur rood speciaal voor Máxima is bedacht!’

„Máxima droeg bij aankomst een mantelpak dat zo uit de jaren 50 had kunnen komen en gemaakt is door het Belgische modehuis Natan”, vertelt Droogendijk. „Dat is natuurlijk geen toeval, maar een echte verrassing is het niet. Zo’n zestig procent van haar kleding komt daar namelijk vandaan.” Wat het extra leuk maakte is dat Mathilde juist een uit Nederland afkomstige jurk droeg, ontworpen door Claes Iversen. „Een rood exemplaar met geborduurde bloemetjes.” Verder koos onze koningin voor een opvallend hoofddeksel. „Máxima droeg een erg breedgerande hoed van Philip Treacy.”

Droogendijk vond Máxima in deze outfit vooral vrij winters ogen. „Alhoewel zijde wel een hitte-vriendelijke stof is. Haar handschoenen vond ik het meest opvallend, want het was echt heel warm en broeierig. Daarnaast moest ze ook nog eens veel en lang in de zon staan.” Een wonderlijke keuze, aldus de expert.

Sprookjesachtig

’s Avonds stond er een staatsbanket op de planning; een officieel diner. „Als je goed oplette kon je zien dat Máxima hier best een beetje last had van de hitte”, gaat Droogendijk verder. „Ze friemelde regelmatig aan haar diadeem en haar haar plakte een beetje tegen het voorhoofd.” Dat deed echter niks af aan haar outfit. „Ze droeg een sprookjesachtige jurk van Jan Taminiau. Het prachtige en verfijnde borduurwerk op het lijfje laat maar weer eens zien hoe getalenteerd deze modeontwerper is.”

’Het Belgische koningshuis is wat klassieker. Dat zie je terug aan de inrichting van het paleis, maar ook aan de kleding.’ Ⓒ ANP

Droogendijk kan de zogenaamde Stuart-diadeem op het hoofd van onze koningin ook waarderen. „Dat is toch een van haar favoriete diademen van dit moment. De groene diamant ontbrak echter dit keer; daar was dit keer een andere diamant voor in de plek gezet.”

Het Belgische koningshuis is wat klassieker dan het Nederlandse. Dat zie je terug in de inrichting van het paleis, maar ook aan de kleding. „Het is vaak net was chiquer dan wat wij gewend zijn, maar dat is niet per se een synoniem voor mooier.” Zo droeg Mathilde tijdens het banket een blauwe jurk met cape. „Het was vriendelijk en bedekkend”, vindt Droogendijk. „Doordat-ie van kant was oogde het plaatje echter niet te zwaar.”

Duurzaam

Woensdagochtend gingen beide koninginnen voor een rok tot over de kuit. „Het waren allebei creaties van modehuis Natan. Het zijn outfits die we eerder hebben gezien.” Ook dat is geen toeval, want dag twee staat in het teken van duurzaamheid. Zo bezoekt het gezelschap een innovatiemarkt waar Belgisch-Nederlandse samenwerkingsprojecten gepresenteerd worden.

’De tweede dag stond in het teken van duurzaamheid, dus het is geen verrassing dat we deze outfit eerder hebben gezien.’ Ⓒ ANP

„De sierlijke linten, bloemen en insecten op Máxima’s jurk zijn handgeschilderd door de Argentijnse kunstenaar Pablo Piatti.” Hét koninklijke uniform van 2023, als je het Droogendijk vraagt. „Vooral qua lengte. Niet erg verrassend, maar stijlvol is het wel.”

Godinnenjurk

’s Avonds, bij de contraprestatie, kiest Máxima voor een lange, oranjegele jurk. „Wederom een succesverhaal van Jan Taminiau”, aldus Droogendijk. „De jurk is twaalf jaar oud en werd voor het eerst gedragen bij het feest voor Máxima’s veertigste verjaardag in 2011.” Ook voor het officiële bezoek van het Zweedse koningspaar in 2014 en bij een reis naar Luxemburg trok de koningin dit exemplaar uit haar kast. „De jurk stond haar echter nog nooit zo mooi, mede dankzij haar gekrulde haren en de diamanten collier met grote citrien om haar nek.”

Het lijkt erop dat Máxima het vanaf nu bij eerder gedragen kleding houdt. Ⓒ ANP

Wijnrood

„Op de laatste dag zien we Máxima in een volledig wijnrode outfit van Natan; voorzien van een zwierige cape die vanuit de linkermouw losjes over de rechterschouder is gedrapeerd”, omschrijft Droogendijk treffend. Het is haar favoriete outfit van het staatsbezoek. „Een koningin ten voeten uit! Het lijkt wel alsof de kleur rood speciaal voor onze koningin is bedacht.” Deze combinatie was eerder dit jaar te zien tijdens het bezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk, maar de door Máxima nog nooit gedragen broche zorgt voor een verrassend effect.

Koningin Mathilde toont zich donderdagochtend in het oranje; duidelijk een knipoog naar het Nederlandse koningshuis Ⓒ ANP

Koningin Mathilde toont zich donderdagochtend in het oranje; duidelijk een knipoog naar het Nederlandse koningshuis. „Dat is geen uitzondering”, weet Droogenendijk. „De Belgische koningin blinkt immers vaak uit in diplomatiek kleedgedrag.”

Dat geldt trouwens ook voor Brussels’ boegbeeld Manneke Pis; dat dinsdag in een oranje pak van Natan was gehesen. „Het is traditie dat Manneke Pis gekleed wordt voor speciaal bezoek, maar een Nederlands pakje had hij nog niet.”

Kenmerkend

De koningen gooien minder hoge ogen met hun kledingkeuze, maar zien er zoals altijd netjes en verzorgd uit. „Op dag één zagen we koning Willem-Alexander zagen we in een donkerblauw pak met een lichtblauwe das. Dat is vrij standaard.” Koning Filip verscheen daarentegen in een donker pak met paisley das, een accessoire dat hem kenmerkt.

’De koningen gooien minder hoge ogen met hun kledingkeuze, maar zien er zoals altijd netjes en verzorgd uit.’ Ⓒ ANP

