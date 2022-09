Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws De dochter van Nicole en Edo overleed door suïcide: ’Geen moment gedacht dat ze dit zou doen’

Nicole en Edo Zaaijer willen met hun verhaal anderen waarschuwen. „Als je weet dat iemand zo donker zit, trek aan de bel.” Ⓒ Amaury Miller

Begin januari kregen Nicole en Edo Zaaijer de eerste signalen dat het niet goed ging met hun dochter. Twee weken later was Nova (15) dood. Met hun verhaal willen ze andere jongeren aansporen om op tijd hulp te zoeken, ook als het een ander betreft. „Als we eerder hadden geweten dat ze zó donker zat, hadden we haar misschien nog kunnen helpen.”