Financiële zorgen door corona? Spreek met jezelf een budget af voor álles!

Budgetcoach Henk Bouwknegt (Budgetrust), budgetcoach Daniël de Kievid (Budgetcoach Groep) en senior adviseur budgetvoorlichting en coaching Marion Weijers (Nibud) geven handige bespaartips.

1. Zorg voor financieel inzicht

Wat komt er iedere maand binnen en wat gaat eruit? Het klinkt simpel, maar veel mensen hebben daar niet goed zicht op. Bouwknegt: „Je denkt al snel dat je op je vaste lasten weinig invloed hebt. Maar daar valt best wat te besparen. Denk aan je energiecontract, dat moet je ieder jaar opnieuw afsluiten, want er zijn altijd aanbiedingen. Kijk dus goed naar je contract en of het bij een andere organisatie goedkoper kan. En verdiep je bijvoorbeeld eens in het oversluiten van je hypotheek.” Maak verder op maand,- of jaarbasis de balans op, zet die op papier. Dat maakt jouw financiële ruimte inzichtelijk.”

2. Pas op met telefooncontracten

Wat veel mensen niet weten is dat je door een telefooncontract af te sluiten - waarbij je bijvoorbeeld de nieuwste iPhone krijgt - ook meteen een lening afsluit bij diezelfde provider. Zo’n mooie telefoon is leuk, maar kost veel geld. Beter koop je een losse telefoon en sluit je een abonnement af. Dat kan al voor minder dan een tientje per maand al zit je er wel altijd minimaal een jaar aan vast.

3. Contactloos betalen is ook geld uitgeven

De Kievid: „Geld wordt steeds minder tastbaar en dat maakt het makkelijker om uit te geven. Vroeger zat er 50 euro in je portemonnee, dus alles wat je uitgaf ging letterlijk door je handen. Nu houd je even je pas tegen een scanner, of je trekt je telefoon. Voor je gevoel geef je dan geen geld uit, maar voor je het weet is je bankrekening leeg.”

4. Vermijd rood staan

’Sta niet rood’, waarschuwt Bouwknegt. „Het is aanlokkelijk om, bijvoorbeeld bij postorderbedrijven, ’op de pof’ te kopen maar je betaalt zo 12 tot 18% rente op je aankopen. Dan stapelen de schulden zich op.”

5. Doe niet dagelijks boodschappen

Het is misschien vervelend om de halve zaterdagochtend bezig te zijn met boodschappen doen, maar als je maar een keer in de week gaat (mét een boodschappenlijstje waaraan je je houdt!), bespaar je een hoop geld. Hiermee voorkom je impulsaankopen die eigenlijk ook nog eens teveel kosten.

6. Denk aan de ’lattefactor’

Het is zo makkelijk: een broodje halen in de bedrijfskantine, of een koffietje bij dat leuke tentje... Maar dat betekent wel wéér 10 euro uitgegeven. De Kievid: „Vroeger namen we eigen bammetjes mee, maar tegenwoordig kópen veel mensen iedere dag hun lunch.” Weijers: „Het zijn dat soort kleine uitgaven die ongemerkt enorm oplopen.”

7. Houd rekening met ’levensgebeurtenissen’

Bouwknegt: „Wat je ziet is dat mensen in financiële problemen komen als er in hun leven een grote verandering plaatsvindt, zoals een scheiding, ontslag, of de geboorte van een kind. Veel mensen baseren hun uitgaven namelijk heel erg precies op wat ze verdienen; hun hele levensstijl is daarop ingericht. Maar dan gebeurt er opeens iets waardoor hun uitgavenpatroon verandert en komen ze (te) krap te zitten. Zorg daarom voor een buffer, ook in tijden waarin het goed gaat en alles stabiel is. Tenslotte weet je nooit wanneer er iets verandert.”

8. Sluit niet allemaal abonnementen af

Een Netflixaccount, een tijdschriftabonnement... Op zichzelf zijn dat geen grote uitgaven. Het is dus makkelijk om zoiets af te sluiten, want voor je gevoel heeft het nauwelijks invloed op je financiën. Maar voor je het weet heb je vier verschillende streamingaccounts en vallen er iedere maand vijf magazines op de mat. Oh, en dat sportschoolabonnement wat je zo makkelijk af kon sluiten, dat was je eigenlijk ook al vergeten. En dan loopt het opeens wel flink in de papieren. „Er zijn zelfs mensen die dúbbele abonnementen hebben” weet Bouwknegt. „Dan hebben ze bijvoorbeeld in de woonkamer een internetabonnement bij KPN, en in de werkkamer bij Ziggo. Zonde!”

9. Ga niet online gokken

Dit is de laatste tijd heel populair en een vernuftige manier om mensen veel geld afhandig te maken. Bouwknegt, verontwaardigd: „Binnenkort wordt online gokken op internet in Nederland legaal gemaakt. Een grote blunder van de Nederlandse staat. Want mensen worden verleid met zogenaamde gratis ’spins’ (’draaien’, zoals bij een roulettetafel in een casino, red.) en lijken dan veel geld te winnen. Maar hebben ze dan bijvoorbeeld 800 euro ’gewonnen’ en willen ze dat laten uitkeren, dan blijkt dat pas te kunnen bij een bedrag van 1000 euro. Dus spelen die mensen door. Maar de algoritmes zijn zo ingesteld dat ze dan natuurlijk verliezen. En dan ben je een smak geld kwijt.”

10. Koop geen producten die op ooghoogte staan

Dat zijn namelijk de duurste dingen. Weijers: „Bukken is het devies. In de onderste schappen vind je producten die precies hetzelfde zijn van kwaliteit, maar veel minder kosten.”

11. Hoera voor het huishoudboekje

Een huishoudboekje bijhouden klinkt misschien suf, maar helpt echt om uitgaven te beperken. Bouwknegt: „Eigenlijk moet je alles begroten. Spreek met jezelf een budget af voor álles. Hoeveel wil je per maand uitgeven aan kleding? Hoeveel aan uitjes. Als je die grenzen voor jezelf stelt en je zet het zwart op wit dan is het moeilijker om er overheen te gaan. Zo werkt dat nou eenmaal in ons hoofd.”