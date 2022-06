Erger jij je ook wel eens aan fietsers in het verkeer?

Toen de oud-minister dinsdagavond een rondje maakte op zijn racefiets door de duinen van Monster is hij zwaargewond geraakt. Ooggetuigen hebben gezien hoe Dekker door een vrouw bij zijn arm werd gepakt. Vervolgens viel Dekker van zijn fiets. Een 42-jarige mevrouw is aangehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ofwel mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg, meldt De Telegraaf.

Dekker is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoert. VVD-kamerleden reageren geschokt en bevestigen dat Dekker onder andere zijn ribben, sleutelbeen en bekken heeft gebroken.

Door drukte op de fietspaden belanden steeds meer wielrenners na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Volgens het kenniscentrum van VeiligheidNL stijgt dit cijfer al jaren. 15 procent van alle fietsongevallen in 2020 ontstond tijdens het wielrennen of mountainbiken. De slachtoffers benoemden als oorzaak het gedrag van anderen. Martijn van Es, woordvoeder van de Fietsersbond zegt tegen de NOS dat verschillende snelheden op de fietspaden ongelukken kunnen veroorzaken. Als voorbeeld gebruikt van Es wielrenners en e-bikes. „Wielrenners vinden het vervelend om ingehaald te worden door iemand op een e-bike en elektrische fietsers ergeren zich aan wielrenners die roepen dat ze erlangs willen.” Hierdoor creëer je niet alleen gevaarlijke situaties, maar lopen de ergernissen ook hoog op. „We horen ook dat mensen het minder fijn vinden op het fietspad, omdat mensen niet netjes met elkaar omgaan”, aldus Van Es.

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaan er steeds meer ongelukken op fietspaden, omdat er steeds meer soorten fietsen zijn met verschillende snelheden. Denk bijvoorbeeld aan gewone fietsers, racefietsers en e-bikes.

Ingrid Wester van VVN zegt tegen De Telegraaf dat de fietspaden onveilig zijn door de verschillen in snelheid van fietsen. „Het is niet verwonderlijk dat er zo veel ongelukken gebeuren, want bijvoorbeeld een gewone fiets, elektrische bakfiets, scootmobiel, racefiets en e-bike maken allemaal gebruik van hetzelfde stuk weg, maar in breedte en snelheid kunnen ze daar eigenlijk niet veilig samen rijden. En dat zien we dan ook terug in de cijfers.”

Volgens Wester zijn bredere fietspaden de oplossing. „Het is gewoon uitkijken geblazen voor tweewielers. Natuurlijk pleiten wij voor meer ruimte, maar als dat niet het geval is, denk dan logisch na en blijf op jouw deel van de weg en geef elkaar de ruimte. Dat voorkomt al veel ellende.”

Waarom de verdachte mevrouw Dekker bij zijn arm greep is niet zeker. Er wordt op twitter gespeculeerd dat de mevrouw misschien schrok dat er een wielrenner langs haar reed.

Els geeft toe dat ze vaak schrikt als een wielrenner haar met volle vaart passeert. En dat schrik zich kan omzetten naar boosheid.

Volgens Kelly is wielrennen een gevaarlijke sport en horen botbreuken daarbij, maar je kan er niet op rekenen dat je fiets wordt getrokken.

Mel stoort zich aan wielrenners die denken dat ze de enige weggebruikers zijn.

