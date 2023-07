Daghoroscoop 31 juli - Waterman: Verwachtingen worden overtroffen!

Vandaag jarig

Mercurius, jouw financiële planeet, is onberekenbaar; soms beweegt hij zich snel door jouw horoscoop en zorgt hij voor snelle winst, soms is hij juist langzaam, staat hij stil of beweegt zich zelfs achterwaarts. Dat betekent dat er sprake zal zijn van richtingverandering en pauzes in jouw zakelijk bestaan.

Sterrenbeeld Ram ( 21/3 - 19/4)

Breng jouw financiën op orde zodat je in een handomdraai kunt zien hoe je ervoor staat. Bedenk, als dat nodig is, een verstandige manier om de broekriem aan te trekken. Raak niet in verlegenheid als iemand geen raad weet met jouw spontaniteit.

Sterrenbeeld Stier ( 20/4 - 20/5)

Een bijeenkomst kan meer opleveren dan verwacht als jij een belangrijk iemand beter leert kennen. Bedenk van tevoren een gespreksonderwerp als je in een gezelschap terecht komt waar jij niemand kent. De relatie met geliefden verbetert.

Sterrenbeeld Tweelingen ( 21/5 - 20/6)

De werkweek begint productief; op vertrouwelijke gesprekken rust zegen. Problemen kunnen op eenvoudige wijze worden opgeruimd. Pas jouw budget aan als omstandigheden veranderen. Probeer vanavond geheel te ontspannen.

Sterrenbeeld Kreeft ( 21/6 - 22/7)

Een mooie dag om aan jouw weekend vast te knopen, vooral als jij deze alleen kunt doorbrengen. In eenzaamheid vind je oplossingen voor problemen. Drijf in zaken op ervaring en houd ambitieuze plannen voorlopig voor jezelf.

Sterrenbeeld Leeuw ( 23/7 - 22/8)

Iemand kan jou iets beloven maar zich niet genoodzaakt zien zich aan die belofte te houden. Een prima dag voor liefde en romantiek, maar niet voor het nemen van een financieel risico. Ga uit eten met jouw geliefde of blijf samen thuis.

Sterrenbeeld Maagd ( 23/8 - 22/9)

Er is veel om naar uit te zien en die vooruitzichten zijn uitstekend. Er is promotie op komst of je wordt de gelegenheid geboden om met een fantastisch project te beginnen. Er staan jou de komende dagen belangrijke ontmoetingen te wachten.

Sterrenbeeld Weegschaal ( 23/9 - 22/10)

Een gunstige dag voor jouw carrière. Jij hebt meer dan anders de handen vrij. Stippel jouw toekomst uit door plannen op een rij te zetten. Cultiveer voor je eigen bestwil de relatie met invloedrijke mensen. Breid jouw wereldje uit.

Sterrenbeeld Schorpioen ( 23/10 - 21/11)

Overweeg een cursus te volgen over een onderwerp dat jou al geruime tijd bezighoudt. Er kan interessante communicatie tot stand komen met iemand ver weg. Maak zo vroeg mogelijk gebruik van de kansen die deze dag biedt.

Sterrenbeeld Boogschutter ( 22/11 - 21/12)

Liefde is harmonieus. Jij kunt vooruitgang boeken op een terrein dat je al enige tijd aan het verkennen bent. Let op jouw gezondheid, zeker als je de laatste tijd onder druk hebt gewerkt. Stress verjaag je met fysieke inspanning.

Sterrenbeeld Steenbok ( 22/12 - 19/1)

Een goede kennis kan iets zeggen waardoor jij je gevleid zult voelen, maar er kan ook iets broeien. Tracht er op subtiele wijze achter te komen wat er aan de hand is. Wat op een crisis lijkt kan een storm in een glas water zijn.

Sterrenbeeld Waterman ( 20/1 - 19/2)

Je treft het. Het komt niet zo vaak voor dat jouw verwachtingen worden overtroffen, maar dat lijkt nu wel het geval te zijn. Je kunt lof oogsten met een project dat juist klaar is. Ontwikkelingen in de liefde zorgen voor geluk.

Sterrenbeeld Vissen ( 20/2 - 20/3)

Emoties kunnen jouw manier van doen en praten beïnvloeden en je ertoe bewegen jouw meest innerlijke gevoelens prijs te geven. Hoewel dat anderen niet onberoerd zal laten, manoeuvreer jij jezelf daarmee wel in een kwetsbare positie.

