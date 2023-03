Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie 'De echte energievreters zijn andere mensen'

Door Jeffrey Wijnberg

’De mens mag dan andere mensen nodig hebben, maar tegelijkertijd is die noodzaak een hels karwei.’

Het woord ‘depressie’ hoef je niet per se in de mond te nemen. Tegenwoordig volstaat de uitdrukking: ‘Ik zit laag in mijn energie’, of: ‘Ik heb een behoorlijke energiecrisis’. Die uitdrukking bevalt mij wel, vooral omdat ik dan aandacht kan besteden aan alles wat de mens zo veel energie kost.