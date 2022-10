Premium VROUW magazine

Marianne gaat met haar cavia naar de dierentolk: ’Dit gaat over mij!’

Journalist Marianne ter Mors (39) is gek op cavia’s. In bijna elk gesprek brengt ze de knaagdiertjes wel ter sprake. Maar als je vijf cavia’s hebt, is er soms herrie in de tent. Wat doe je dan? Ze praat immers geen ’caviaans’. Maar een dierentolk doet dat wél.