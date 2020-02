’Ik hoop dat mijn man snapt dat ik hem verlaat voor een vrouw’

Onnatuurlijk

„Eerlijk? Ik heb altijd al getwijfeld over mijn geaardheid. Ik had voor het eerst gevoelens voor een vrouw toen ik zestien jaar was. Zij zat in mijn hockeyteam en ik kon mijn ogen niet van haar afhouden in de kleedkamer. Alles aan haar klopte.

Ik fantaseerde erover hoe mijn handen haar borsten streelden en hoe ze mij heel teder zou zoenen. Ik schaamde me er behoorlijk voor. Ik kom uit een gereformeerd nest; de liefde tussen twee seksen werd bestempeld als onnatuurlijk.

Nichtenfeestje

Hoewel mijn ouders er nooit veel over spraken, voel je als kind wel dat homoseksualiteit niet geaccepteerd is. Als er twee mannen hand in hand voorbijliepen, moest mijn vader daar altijd zijn afkeur over laten blijken. En in ons dorp woonden twee vrouwen samen; dat vonden ze ’volstrekt onnatuurlijk’.

En nu nog steeds zijn ze negatief over een evenement als de Gay Pride. Mijn vader noemt het Songfestival neerbuigend een ’nichtenfeestje’ en daarom kijkt hij er niet naar.

Kinderwens

Ik heb mijn gevoelens altijd verdrongen. En ik denk dat mij dat is gelukt, doordat ik een heel sterke kinderwens had. Ik wilde zo snel mogelijk moeder worden en daar had ik – in mijn ogen – toch echt een man voor nodig.

Toen ik Peter tijdens het uitgaan tegenkwam, wist ik meteen dat hij wel eens de vader van mijn kinderen zou kunnen zijn. Ik vond in hem vooral een maatje voor het leven.

Picture perfect

We trouwden en tot grote vreugde van mijn ouders beviel ik precies negen maanden later van onze dochter. Twee jaar later maakte ons zoontje het gezin compleet. Picture perfect, dat was wat we waren en nog steeds zijn.

Waar om ons heen de ene na de andere scheiding wordt aangevraagd, zien mensen ons als het stel dat samen in een verpleeghuis honderd wordt. Ik zie dat alleen inmiddels niet meer zitten.

Beste vrienden

Dat we het zo goed hebben samen, komt omdat we allerbeste vrienden zijn. In bed gebeurt er al lang niks meer tussen ons. Ons seksleven heeft alleen een piek gekend toen we actief met onze kinderwens bezig waren. Daarna stortte het volledig in.

Ik ben nooit echt opgewonden geworden van Peters lijf. Dat harige, dat grote: het trok me gewoon niet aan. En Peter heeft niet echt een enorm libido. Als we het eens in de twee maanden deden, vond hij het best.

Lesbisch

Enkele maanden geleden werd ik voorgesteld aan een nieuwe collega. Esther gaf mij een krachtige hand en ik voelde meteen een vonk overspringen. Ik was onder de indruk van haar uitstraling. Ze was anders dan de meeste vrouwen die ik ken.

Al snel vertelde ze dat ze net uit een relatie kwam. Zij en haar vriendin hadden er in goede harmonie een punt achter gezet, zei ze. Mijn hart maakte een sprongetje. Esther was lesbisch. Mijn fantasie sloeg direct op hol.

Dolgelukkig

Er ontwikkelde zich een vriendschap. We spraken regelmatig na net werk af voor een borrel en we appten in het weekend uren met elkaar. Ik was er heel open over naar Peter toe. Hij zag er geen kwaad in dat ik met een vrouwelijke collega contact had.

Dat was wel anders geweest als Esther een man was. Ik heb haar na een tijdje opgebiecht dat ik haar meer dan leuk vond. Dat had ze al door, zei ze. Zij was ook verliefd op mij, biechtte ze op. Ik was dolgelukkig met dat bericht, maar het zette mijn leven wel compleet op z’n kop.

Voorjaar

Ik moet dit Peter binnenkort gaan vertellen. En mijn ouders. En ik moet de kinderen uit gaan leggen waarom ik bij papa wegga. Ik verwacht heftige reacties, vooral van mijn ouders. Zij zullen dit afkeuren. De kans bestaat dat ze het contact verbreken.

Misschien dat Peter het nog het best begrijpt. Hij zal ook moeten inzien dat onze relatie iets mist. Ik heb mezelf voorgenomen rustig de tijd te nemen. Ik voel me altijd het best in het voorjaar, dus als de zon weer gaat schijnen, raap ik al mijn moed bij elkaar.

Kwalijk

Tot die tijd geniet ik van de momenten die ik alleen met Esther heb. We hebben al een paar keer gezoend, verder gaan willen we allebei nog niet. Dit is voor mij al behoorlijk vreemdgaan, ik wil Peter niet nog meer bedriegen.

Als mijn ouders nooit zo veroordelend waren geweest, had ik mijn geaardheid veel eerder kunnen ontdekken. Dat neem ik ze kwalijk. Of beter: dat neem ik het geloof kwalijk. Ik weet nu dat ik zo geboren ben. Ondanks het grote verdriet dat ons nog te wachten staat, voel ik me intens gelukkig. Ik heb mezelf ontdekt.”

Jij op Vrouw

Wil jij ook jouw ’Tussen de lakens-verhaal’ vertellen?

Dat kan hier.