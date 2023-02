Recept: Genieten van aspergerundsaté

Ingrediënten

100 g kogelbiefstuk

4-5 groene asperges

snufje zout

gewenste hoeveelheid pijnboompitten

Voor de marinade:

1 teentje gehakte knoflook

1 el perensap

2 el sojasaus

1 el suiker

1 el rijstwijn

1 el geroosterde sesamolie

snufje gemalen peper

Bereidingswijze

Stap 1

Meng voor de marinade alle ingrediënten goed door elkaar.

Stap 2

Snijd het rundvlees in stukken van 2-3 centimeter breed en 10 centimeter lang, marineer ten minste 30 minuten.

Stap 3

Was de asperges grondig onder koud stromend water, schil ze, verwijder de harde onderkant en snijd ze in twee stukken. Blancheer de asperges 30-40 seconden met een snufje zout in kokend water.

Stap 4

Bak het rundvlees gelijkmatig in een koekenpan op middelhoog vuur.

Stap 5

Rijg de asperges en de stukjes vlees om beurten op de spiesjes. Serveer op een bord en dresseer met fijngemalen pijnboompitten om het af te maken.

