’Mijn ex heeft mijn babynaam gepikt’

„Mijn ex was mijn allereerste liefde. Hij kwam op het perfecte moment in mijn leven. Ik had net mijn eerste ‘grote mensen baan’, nadat ik was afgestudeerd als pedagoog. Mijn studentenkamer verruilde ik voor een mooie twee-onder-een-kapwoning. Mijn leven was goed, maar een leuke vent zou het pas echt afmaken.

Serieus

En toen was daar Alex. Ik leerde hem via via kennen. We hadden wat gemeenschappelijke vrienden, die uiteindelijk een date voor ons hebben geregeld. Die date was meer dan perfect. Hij was een echte gentleman en behandelde me vanaf de eerste dag met veel respect.

Het werd al snel serieus. Na zes dates vroeg hij of ik zijn vriendin wilde worden. En of ik dat wilde! Ik wist dat ik niet te hard van stapel moest lopen, maar eigenlijk wist ik al vanaf de eerste date dat hij de vader van mijn kinderen moest worden. We waren nog redelijk jong en om hem niet af te schrikken, besloot ik hem dat niet te vertellen.

Babynaam

Hij kwam er na een aantal maanden zelf mee dat hij vader wilde worden. Om hem heen waren al verschillende vrienden voor het eerst vader geworden. We fantaseerden over hoe we het als ouders zouden doen. Tijdens deze fantasieën vertelde ik dat ik mijn toekomstige babynamen al sinds mijn 15de weet: Zola als het een meisje zou worden, Jaimy als het een jongen was.

De maanden verstreken en de eerste scheuren in onze relatie werden zichtbaar. We bleken over bepaalde zaken toch heel anders te denken. Ik begon me steeds meer aan hem te ergeren en hij zich duidelijk ook aan mij. Hij sprak neerbuigend over mijn vriendinnen en vond mij veel te close met mijn familie. Hij zag zijn ouders zelden.

We groeiden steeds verder uit elkaar. Op een gegeven moment zei hij dat we ’aan de toekomst moesten gaan werken. Apart van elkaar.’ Die uitspraak kwam keihard binnen, maar ik wist dat hij gelijk had; we konden beter verder zonder elkaar.

Zola

Twee jaar nadat we uit elkaar waren gegaan, zag ik op Facebook dat hij vader was geworden. Het fotobijschrift luidde: Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter Zola. Ik kon wel janken. Waarom moest hij uit alle namen nou precies díe naam kiezen? Ik begrijp er helemaal niets van. Mocht ik ooit een meisje krijgen, dan kan ik die naam dus nooit geven. Want anders ben ik degene die raar wordt aangekeken.”

