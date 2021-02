Het haar van de kinderen knippen? Zo lukt het wél

Benodigdheden

Stabiele stoel of kruk

Kapmantel of regencape

Handdoek

Plantenspuit met water

Eventueel antiklitspray

Kam en haarklemmen

Kappersschaar (een normale schaar is niet scherp genoeg)

Eventueel uitdunschaar (die heeft aan de ene kant groeven, waardoor de helft van het haar niet wordt afgeknipt)

Voorbereiding

Zet alle benodigdheden voor de knipbeurt van tevoren klaar, zodat je meteen aan de slag kunt. Zorg ervoor dat je kind rustig op een stoel of kruk zit. Laat hem of haar een film kijken, zodat het hoofd niet te veel beweegt.

Doe de kapmantel om en leg daar een handdoek over, zodat er geen kleine haartjes of waterdruppels in de nek vallen. Maak het haar vochtig met een plantenspuit. U kunt het haar ook van tevoren wassen.

Jongens

Stap 1 Spray de antiklitspray in het haar en kam alle klitten eruit.

Stap 2 Deel het haar in vijf stukken en zet ze vast met een klem. Zorg dat de pony, bovenkant, onderkant en de zijkanten van elkaar gescheiden zijn.

Stap 3 Begin met de achterkant. Haal de klem weg en kam het vochtige haar strak tegen het hoofd of de nek. Knip dan 1 tot 2 centimeter van de onderkant met de kappersschaar.

Stap 4 Maak de pony vochtig en kam naar beneden. Knip de pony op de gewenste lengte. Let op: als het haar opdroogt, lijkt het altijd korter. Knip de pony daarom 1 centimeter lager dan hij moet worden.

Krullend haar droogt nóg korter op, dus kijk vooraf goed naar het verschil in lengte tussen nat en droog haar.

Stap 5 Zorg dat de zijkanten netjes aansluiten op de pony en de achterkant.

Stap 6 Gebruik eventueel de uitdunschaar voor de pony. Deze valt daardoor niet helemaal recht, maar speels in het gezicht.

Meisjes

Stap 1 Spray de antiklitspray in het haar en kam alle klitten eruit.

Stap 2 Deel het haar in vijf stukken en zet ze vast met een klem. Zorg dat de pony, bovenkant, onderkant en zijkanten van elkaar gescheiden zijn.

Stap 3 Begin met de achterkant. Haal de klem weg en kam het vochtige haar strak tegen het hoofd of de nek. Knip dan ongeveer 1-2 centimeter van de onderkant met de kappersschaar.

Stap 4 Zorg dat je dochter naar haar knieën kijkt en kam de pony recht naar beneden. Zo kun je de puntjes recht knippen. Knip eerst ongeveer 1 cm af in het midden en knip van daaruit naar de buitenkant. Zo voorkom je dat je het haar schuin knipt.

Stap 5 Sluit de zijkanten aan op de pony en de achterkant.

Stap 6 Gebruik eventueel de uitdunschaar voor de pony. Deze valt daardoor niet helemaal recht, maar speels in het gezicht.