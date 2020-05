Daghoroscoop 18 mei

VANDAAG JARIG

U hecht waarde aan geestelijke verbondenheid; u houdt van spirituele mensen en organisaties. Ook creatieve en geïnspireerde mensen vallen bij u in de smaak: dichters, musici, dansers en acteurs. Zoek aansluiting bij verenigingen waar u hen kunt ontmoeten en mijd oppervlakkige lieden.

RAM

Uw partner is uw beste kameraad om mee ten strijde te trekken en niet uw vijand om tegen te strijden. Het lezen van een filosofisch boek kan uw denken verruimen. Discipline is mooi zolang u niet overdrijft. Noteer goede ingevingen.

STIER

Stel u positief op en toon u bereid er stevig tegenaan te gaan. De buitenwacht heeft respect voor uw energie, maar laat het nemen van besluiten geen ondoordachte routine worden. Houd rekening met de wensen van beminden.

TWEELINGEN

De kosmos heeft het goed met u voor. Een andere leefwijze beïnvloedt uw denken. Gepensioneerden die een nieuwe carrière beginnen moeten niet te veel verplichtingen aangaan. Gun anderen vaker het voordeel van de twijfel.

KREEFT

De afwikkeling van een juridische kwestie zal uw geduld op de proef stellen. Wacht af en laat u niet verleiden tot agressieve actie. Krachten achter de schermen kunnen u dwarszitten. Gebruik uw gezonde verstand.

LEEUW

Een impulsieve daad kan u in verlegenheid brengen; probeer er de humor van in te zien. Geef financiële zaken uw aandacht. Houd steeds voor ogen dat u klantgericht moet werken. Men heeft een hoge dunk van u; laat dat zo blijven.

MAAGD

Problemen uit het verleden kunnen vandaag worden opgelost. Als u naar het standpunt van anderen luistert zullen gesprekken goed verlopen. Ruim zoveel mogelijk onenigheid uit de weg. Liefde zal vertrouwen en voldoening schenken.

WEEGSCHAAL

Het leven lacht u toe. Nieuwe persoonlijke of zakelijke relaties kunnen een vergaande invloed op uw leven krijgen. Uw gevoel voor humor kan veel paden effenen. Degenen die met u omgaan zijn op u gesteld.

SCHORPIOEN

Maak anderen deelgenoot van de kennis en inzichten die u zich eigen hebt gemaakt. Kijk uit naar een bezoek van naasten maar houd uw emoties in bedwang. Uw denken kan worden beïnvloed door gebeurtenissen in het verleden.

BOOGSCHUTTER

Aanvaard tegenslag met humor en berusting. Soms is iets onvermijdelijk, maar is de invloed ervan op lange termijn gering. Denk goed na en zet niet meteen de aanval in. Maak plannen voor een tussentijdse vakantie.

STEENBOK

Uw communicatieve talent zal goed van pas komen. De dag kan in sneltreinvaart verlopen en het is de vraag of iedereen dat kan bijhouden. U voelt zich misschien opperbest, maar de uitputting van anderen kan u parten spelen.

WATERMAN

Geen dag om beslissingen te nemen over belangrijke zaken. Doe rustig aan en laat alles enigszins op zijn beloop. Bedenk tevoren welke schade u kunt aanrichten als u met een traditie breekt. Omzeil obstakels en gedraag u liefdevol.

VISSEN

De mensen om u heen begrijpen u misschien niet helemaal maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat u zelf ook niet precies begrijpt hoe u in elkaar zit. Probeer sleur te vermijden en sta open voor een goedbedoelde actie van uw partner.