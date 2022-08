’Vierdaagse schoolweek: een schande dat het zover moet komen’

Onderwijsinspectie

„Tot twee jaar geleden was het ondenkbaar, thuisonderwijs. Kinderen moesten naar school, daar kregen ze les en als je het in je hoofd haalde je zoon of dochter een dag eerder vakantie te geven, zodat je voor de files uit kon vertrekken, kon je rekenen op – op z’n minst – de dreiging van de onderwijsinspectie.

Frustrerend

Maar toen kwam corona en bleek het ineens wel te kunnen. Werkende ouders werden met rekensommen en taaloefeningen opgescheept: leg het je compleet ontregelde kind allemaal maar even uit, terwijl je een Teamsmeeting met kantoor voert en nog zeven deadlines hebt. Het was drie keer niks, frustrerend en behoorlijk aanpoten. En het opende een poort die van mij dicht had mogen blijven.

Afstandsonderwijs

Nu duidelijk is geworden dat ouders zich best in allerlei bochten kunnen wringen, kunnen ze ook het personeelstekort wel ondervangen, zo lijken ze op diverse Haagse scholen te denken.

Daar krijgen meerdere klassen nog maar vier dagen in de week les en wordt er op dag 5 afstandsonderwijs gegeven. Werk je als ouders allebei, dan moet je maar zien hoe je dat oplost. Best een probleem als jouw kind op donderdag thuis is, maar je baas je ook op kantoor verwacht.

Minder productief

En afstandsonderwijs gaat niet vanzelf. Daar moet je je kind in de nabijheid van een bank, een tv, een iPad en alle andere gemakken van het eigen huis toe zetten. Als je je baas al zover hebt gekregen dat jij de dag dat je kind niet op school is ook thuis mag werken, kun je er donder op zeggen dat je aanzienlijk minder productief bent. Je bent namelijk ineens ook docent, iets waar je totaal niet voor bent opgeleid.

Fulltime werken

Het is een schande dat het zover moet komen. Er zijn namelijk wel genoeg docenten, ze werken alleen te weinig. Slechts 44% van de beroepskrachten in het primair onderwijs heeft een contract van 32 uur per week of meer. 36% werkt tussen de 20 en 32 uur. 19% haalt zelfs die 20 uur niet. Maak het aantrekkelijker om fulltime te gaan werken; zet er een forse financiële vergoeding tegenover.

Kampioen parttimen

Het onderwijs is bij uitstek een vakgebied waar vrouwen actief zijn en de meeste Nederlandse vrouwen moeten er niet aan denken, aan fulltime werken. Kampioen parttimen, zijn we. We achten onszelf onmisbaar voor de kinderen, leven niet om te werken en willen toch zeker wel één dag in de week lekker me-time hebben.

Stratenmaker

Dit hardop zeggen – of in mijn geval schrijven – kan rekenen op een stortvloed van verontwaardiging. Dan snap je niet hoe zwaar een baan in het onderwijs wel niet is. Nou lijkt de hele dag op je knieën als stratenmaker me ook niet bepaald licht werk, maar volgens mij moet de eerste parttimer in die sector nog geboren worden.

Jonge meiden

Maak meer werken lonend. Tot en met drie dagen het normale salaris. Bij vier dagen werken 10% bovenop dat salaris. Bij vijf dagen nog eens 20% erbij - of zo. Jonge meiden die net van de Pabo komen horen hun werkzame leven niet met drie dagen te beginnen, echt niet.

Van fulltime werken ga je niet dood, je bekostigt er de hypotheek van de almaar duurder wordende huizen mee. Het geeft je financiële onafhankelijkheid.

Grondige aanpak

Het lerarentekort wordt door een vierdaagse schoolweek opgelost over de rug van ouders en dat kan niet. Moeten de ouders van deze kinderen dan maar een dag minder gaan werken? Het probleem wordt op deze manier verschoven, terwijl het een grondige en structurele aanpak nodig heeft.

Dus hop, zak geld open kabinet (en in niet in 2025, maar nu) en belonen die extra uren. En laten we dan meteen hetzelfde doen in de kinderopvang en de zorg.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.