De moeder van Sanne stapte uit het leven: ’Hield ze wel van mij en mijn broertje?’

Sanne van Rij (27) was vijftien jaar oud toen haar moeder, die worstelde met psychoses, een einde aan haar leven maakte. In haar debuutroman Ik weet zeker dat het liefde was beschrijft ze hoe die gebeurtenis al ruim tien jaar haar relaties beïnvloedt.

„Knuffelen met mijn vriend herinnerde me aan de geborgenheid die een ouder geeft.” Ⓒ Amaury Miller