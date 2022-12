Snack voor de jaarwisseling: gegrilde watermeloen met mozzarella en pesto

Ingrediënten voor 10-15 hapjes - gegrilde watermeloen

1 kleine watermeloen (zonder zaadjes)

1 zak mini buffelmozzarella (125 g)

Voor de zelfgemaakte pesto: 40 g verse basilicum

1 teentje knoflook, gehalveerd

35 g pijnboompitten, geroosterd

50 g geraspte Parmezaanse kaas

5-6 el goede extra vierge olijfolie

Bereidingswijze gegrilde watermeloen

Stap 1

Snijd de watermeloen in plakken van 1 centimeter dik en laat ze op een bord in de koelkast minimaal 4 uur drogen.

Stap 2

Doe je dat niet dan is de watermeloen te vochtig om te grillen en gaat-ie stomen.

Stap 3

Maak in de tussentijd de pesto. Doe de basilicumblaadjes, knoflook, geroosterde pijnboompitten en de kaas in een grote maatbeker en giet er 3 eetlepels olie bij. Dan de staafmixer erop en goed pureren. Proef en kijk wat u van de textuur vindt. Met 5 eetlepels olijfolie is het vaak de perfecte dikte, maar houd je van iets dunner, schroom dan niet om olie toe te voegen. Breng de pesto als laatste op smaak met een beetje zout, maar niet te veel want de kaas is ook al zout.

Stap 4

Grillpan goed heet voorverwarmen, dep de watermeloen droog en bak de watermeloenplakken in 5-6 minuten aan de ene kant (even goed aanduwen voor grilstrepen) en 3-4 minuten aan de andere kant.

Stap 5

Laat na het grillen de watermeloen afkoelen. Snijd in bite-size blokjes. Klein bolletje mozzarella erop met een schepje pesto en het borrelhapje is klaar!

