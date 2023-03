Verpleegkundige over stakingen in de zorg: ’Waar gaat dit heen?’

’Zorgmedewerkers gaan staken maar hun eisen zijn onbetaalbaar.’ Als ze nu al gaan roepen dat wij onbetaalbaar worden... hoe gaat de zorg dan de toekomst tegemoet?! Salaris op slot? Het mag duidelijk zijn dat er iets moet veranderen. De zorg is geen roeping. Het is een vak.

Je kan het probleem van geldtekort niet bij de werknemers neerleggen. Hoe wil je kwaliteit bieden in de toekomst? Hoe wil je je personeel behouden? Steek hand in eigen boezem en ga beseffen dat de inrichting van zorg structureel anders moet.

Veel en toch te weinig

Ja we zijn met veel. Dat heeft een reden. En dan zijn we zelfs nog met te weinig. Je kan geen ’productie’ draaien tegen zo laag mogelijke kosten wanneer het om mensenlevens gaat. Je kan verantwoordelijkheden en complexiteit niet verhogen zonder je professionals te belonen.

Vandaag voer ik niet alleen actie voor mijzelf. Ik voer ook actie voor jou! Mijn patiënten en veranderingen in de zorg. Ik maak me zorgen waar dit heen gaat. Straks is er een nog groter tekort aan professionele handen om iedereen te helpen als beloning en respect achterwege blijft.

Meer VROUW

