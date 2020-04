Moet de uitverkoop dit jaar verplicht pas na 1 juli ingaan?

Voor de modezaken is het ronduit een drama. De meeste grote winkelketens zijn al gesloten, omdat het openhouden van de winkels meer geld kost dan ze tijdelijk te sluiten. Er komt immers toch amper iemand langs, want het credo luidt: blijf allen thuis!

Bekijk ook: Minder kleding kopen doe je zo

Kleinere winkeliers

Net als in andere sectoren wordt nu al voorspeld dat veel modezaken het dit jaar niet zullen gaan redden. Vooral de kleinere winkeliers/hippe boutiques, die niet al te veel reserves hebben, zullen de deuren moeten sluiten. En dat betekent dat we straks, als alles voorbij is en we weer ‘gewoon’ kunnen leven, alleen nog maar in winkelstraten kunnen shoppen waar de grote merken vertegenwoordigd zijn.

Best wel saai toch? Maar ook die labels hebben het niet makkelijk en dit levert een tragisch sneeuwbaleffect op. De Aziatische landen waar de kleding wordt geproduceerd, hebben nu al te maken met afzeggingen van orders, waardoor ook de textielarbeiders het water aan de lippen staat. En ook zij weer moeten zien te overleven met een toch al schamel loontje.

Grote ketens

Het is zelfs nog maar de vraag of we de grote ketens wel weer terug gaan zien in het straatbeeld. Modegigant Adidas speelde deze week immers al paniekvoetbal, en na de sluiting eind vorig jaar van de vier Original Stores in Nederland hebben ze nu ook besloten wegens de coronacrisis de huur op te zeggen van maar liefst 460 Adidas-filialen in Duitsland.

Dat kan in Nederland dus ook niet uitblijven… En dat is nog maar het begin. Want ook H&M en andere grote ketens overwegen de huur stop te zetten en het aantal filialen drastisch in te korten. De gezelligste oerhollandse winkelketen Hema wankelt ook en hoopt deze crisis te overleven. Een serieus probleem, want wat als we straks niet meer kunnen shoppen in deze winkel waar iedereen graag komt?

Uitverkoop

Meerdere winkeliers pleiten er zodoende voor om de uitverkoop verplicht (door de overheid opgelegd) pas na 1 juli in te laten gaan. Op zich een goed streven, maar het is nog maar de vraag of de consument zoveel geduld heeft en of online shops en merken ook die discipline kunnen opbrengen.

De meeste online aanbieders geven nu immers al flinke kortingen, oplopend tot zo’n 40-50%, uit angst straks met een overschot aan zomermode te blijven zitten. Beter iets verkocht voor een lagere prijs dan met hele voorraden blijven zitten, is hun credo.

Praat mee

Praat mee! Wat doe jij? Koop je je nu gek online en is je hele zomerbudget straks al vergeven? Of houd je juist de hand op de knip en ga jij straks naar de fysieke winkels om die een hart onder de riem te steken, zodat ze dit seizoen kunnen overleven? Praat mee op onze Facebook-pagina.